Кэмерон Норри: «Во всех наших матчах Рууд очень, очень хорошо подавал. По-моему, его подачу недооценивают»
Кэмерон Норри поделился ожиданиями от матча против Каспера Рууда.
Они сыграют в третьем круге Australian Open. Норвежец в личных встречах 3:0.
– Следующий соперник – Каспер Рууд. Что думаете? Каковы ключевые факторы для победы в матче?
– Пока я об этом не задумывался. Но он несколько раз побеждал меня в очень важных матчах. Я их проанализирую, чтобы понять, в чем могу прибавить.
Мне кажется, многое зависело от реализации и от того, что он был немного спокойнее меня в решающие моменты. Во всех наших матчах он очень, очень хорошо подавал. По-моему, его подачу недооценивают.
У меня не было возможности посмотреть его сегодняшний матч, но я слышал, что они оба играли на очень высоком уровне. Очень хочу посмотреть этот матч, а потом наши прошлые, чтобы понять, в чем могу прибавить и как заставить его чувствовать себя некомфортно.
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