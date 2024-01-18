Кэмерон Норри: «Во всех наших матчах Рууд очень, очень хорошо подавал. По-моему, его подачу недооценивают»

Теги Australian Open ATP Каспер Рууд Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри поделился ожиданиями от матча против Каспера Рууда.

Они сыграют в третьем круге Australian Open. Норвежец в личных встречах 3:0.

– Следующий соперник – Каспер Рууд. Что думаете? Каковы ключевые факторы для победы в матче?

– Пока я об этом не задумывался. Но он несколько раз побеждал меня в очень важных матчах. Я их проанализирую, чтобы понять, в чем могу прибавить.

Мне кажется, многое зависело от реализации и от того, что он был немного спокойнее меня в решающие моменты. Во всех наших матчах он очень, очень хорошо подавал. По-моему, его подачу недооценивают.

У меня не было возможности посмотреть его сегодняшний матч, но я слышал, что они оба играли на очень высоком уровне. Очень хочу посмотреть этот матч, а потом наши прошлые, чтобы понять, в чем могу прибавить и как заставить его чувствовать себя некомфортно.

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2 комментария
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про подачу соглашусь, для его роста отличная подача.
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Сегодня Рууд отыграл 12 из 13 бп. Явно подача слабовата, раз допущено столько бп!
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