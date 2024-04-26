Соболенко о том, что предпочитает смотреть мужской теннис: «Для меня это интереснее, чем наблюдать за будущими соперницами по турниру»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что предпочитает смотреть мужской теннис.

– Не думаете ли вы, что то, что вы сказали, что вам больше нравится смотреть мужской теннис, а не женский, может каким-то образом навредить женскому теннису?

– Я не хотела навредить женскому теннису. Слушайте, мы делаем для него все возможное. Конечно, у нас много отличных матчей.

Мне не нравится смотреть его только потому, что это мои соперницы. Я просто хочу сменить картинку. Я смотрю очень много женского тенниса перед своими матчами, потому что мне нужно знать игру соперниц.

Это не значит, что мне это не нравится или что я пытаюсь оскорбить то, что делаю. Я просто говорю, что, поскольку я сама играю и для меня его уже слишком много, то просто буду смотреть мужской теннис. Для меня это интереснее, чем наблюдать за, возможно, будущими соперницами по турниру.

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