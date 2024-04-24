Медведев о срывах на судей в Монте-Карло: «Ошибки случаются. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал»

Даниил Медведев прокомментировал срывы на судей в Монте-Карло.

«Ошибки случаются. Я допускаю ошибки на корте и сейчас, спокойно сидя здесь, их признаю. Я люблю футбол, и там в каждом матче случаются какие-то ошибки, и в теннисе мы видим то же самое. Но в моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, поэтому я не жалею о случившемся. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал.

Посмотрим, как будет в следующий раз. Ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше концентрироваться на игре, чем на самой ошибке».

Медведев орал на судей два дня. Они правда не видят ауты?