Медведев о срывах на судей в Монте-Карло: «Ошибки случаются. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал»
Даниил Медведев прокомментировал срывы на судей в Монте-Карло.
«Ошибки случаются. Я допускаю ошибки на корте и сейчас, спокойно сидя здесь, их признаю. Я люблю футбол, и там в каждом матче случаются какие-то ошибки, и в теннисе мы видим то же самое. Но в моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, поэтому я не жалею о случившемся. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал.
Посмотрим, как будет в следующий раз. Ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше концентрироваться на игре, чем на самой ошибке».
Медведев орал на судей два дня. Они правда не видят ауты?
Особенно бредовой выглядела организация турнира в Монте-Карло. Когда есть система hawk-eye, но теннисисты использовать её не могут - это какая-то насмешка над здравым смыслом. И это на фоне огромного количества косяков от линейных. Неудивительно, что игроки возмущены таким беспределом.
кактотак.