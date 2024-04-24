Медведев о срывах на судей в Монте-Карло: «Ошибки случаются. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев судьи Теннис

Даниил Медведев прокомментировал срывы на судей в Монте-Карло.

«Ошибки случаются. Я допускаю ошибки на корте и сейчас, спокойно сидя здесь, их признаю. Я люблю футбол, и там в каждом матче случаются какие-то ошибки, и в теннисе мы видим то же самое. Но в моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, поэтому я не жалею о случившемся. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал.

Посмотрим, как будет в следующий раз. Ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше концентрироваться на игре, чем на самой ошибке».

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1 комментарий
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В любом виде спорта любые судейские ошибки должны быть сведены к минимуму. Это аксиома, не требующая доказательства. Соревнуются спортсмены, а не судьи со своими ошибками. И если судья своими действиями (умышленно или случайно - без разницы) подыгрывает одному из соперников, это в корне противоречит самой сути спорта.
Особенно бредовой выглядела организация турнира в Монте-Карло. Когда есть система hawk-eye, но теннисисты использовать её не могут - это какая-то насмешка над здравым смыслом. И это на фоне огромного количества косяков от линейных. Неудивительно, что игроки возмущены таким беспределом.
кактотак.
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