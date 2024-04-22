Мадрид (ATP). Медведев попал в одну четверть с Циципасом, Рублев – с Алькарасом, Надаль начнет с матча против 1028-й ракетки

, который заявился по защищенному рейтингу, в первом круге сыграет со 1028-й ракеткой мира 16-летним Дарвином Бланчем (WC). В случае победы испанец снова встретится с де (10).

Даниил Медведев (3) начнет с матча против Маттео Арнальди или Кристофера О’Коннелла. Россиянин попал в одну четверть со (6), который в первом же матче может снова сыграть с – они встречались в полуфинале турнира в Барселоне на прошлой неделе.

Андрей Рублев (7) попал в четверть к (2), а в первом матче встретится с победителем матча между и квалифаером.

(17) сыграет с Даниэлем Галаном или квалифаером.

в первом круге поборется с , – с Тиаго Сейботом-Уайльдом.

Возможные четвертьфиналы:

Янник Синнер (1) и Каспер Рууд (5)

Даниил Медведев (3) и Стефанос Циципас (6)

Александр Зверев (4) и Хуберт Хуркач (8)

Карлос Алькарас (2) и Андрей Рублев (4)

Полная сетка здесь.