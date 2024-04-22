Мадрид (ATP). Медведев попал в одну четверть с Циципасом, Рублев – с Алькарасом, Надаль начнет с матча против 1028-й ракетки

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Рафаэль Надаль, который заявился по защищенному рейтингу, в первом круге сыграет со 1028-й ракеткой мира 16-летним Дарвином Бланчем (WC). В случае победы испанец снова встретится с Алексом де Минауром (10).

Даниил Медведев (3) начнет с матча против Маттео Арнальди или Кристофера О’Коннелла. Россиянин попал в одну четверть со Стефаносом Циципасом (6), который в первом же матче может снова сыграть с Душаном Лайовичем – они встречались в полуфинале турнира в Барселоне на прошлой неделе.

Андрей Рублев (7) попал в четверть к Карлосу Алькарасу (2), а в первом матче встретится с победителем матча между Дэном Эвансом и квалифаером.

Карен Хачанов (17) сыграет с Даниэлем Галаном или квалифаером.

Аслан Карацев в первом круге поборется с Фабианом Марожаном, Роман Сафиуллин – с Тиаго Сейботом-Уайльдом.

Возможные четвертьфиналы:

Янник Синнер (1) и Каспер Рууд (5)

Даниил Медведев (3) и Стефанос Циципас (6)

Александр Зверев (4) и Хуберт Хуркач (8)

Карлос Алькарас (2) и Андрей Рублев (4)

Полная сетка здесь.

4 комментария
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Император пока в гольф поиграет.
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А где Новак?
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в смысле, это Циципас попал в четверть к Медведеву)
а Рублюша может по старой традиции сразу улететь от Эванса))
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Если Надаль проиграет 16 летнему ребенку, это будет "номер".
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