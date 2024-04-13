Циципас впервые с 2022-го вышел в финал «Мастерса» и вернется в топ-10

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

12-я ракетка мира Стефанос Циципас победил №2 Янника Синнера в полуфинале в Монте-Карло (6:4, 3:6, 6:4) и увеличил отрыв в личных встречах (6:3).

В решающем сете Циципас ушел со счета 2:4. Это всего второе поражение Синнера в 2024-м, прервалась его серия из девяти побед. При счете 4:5 в третьем сете итальянец вызвал физио из-за проблем с бедром.

Циципас впервые с августа 2022-го обыграл соперника из топ-2 и вышел в финал на «Мастерсе». Он шестой раз в 22 матчах победил представителя топ-2.

Это будет его седьмой финал на «Мастерсах» и третий в Монте-Карло (он двукратный чемпион турнира). В целом он вышел в финал на уровне ATP впервые с июля 2023-го и 28-й раз в карьере, у него 10 титулов.

В понедельник грек спустя восемь недель вернется в топ-10.

Теперь он поборется с Новаком Джоковичем или Каспером Руудом.

13 комментариев
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При счете 1:3 и 30:40 не знаю, о чем думал Циципас. Но Янник будет еще долго помнить этот брейк-поинт, когда был в шаге от счета 4:1.
Отличный получился матч равных соперников, дальнейших успехов обоим, Циципасу в финале, а Яннику на след турнирах.
Циципас проявил мужской характер, не ожидал от него!💪
+8
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+7
Ответ Indomitus Impavidus
Циципас мог бы и поменьше скакать от радости...
Вышел в финал мастерса, вернётся в топ10, почему не поскакать побольше?
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+7
Второй одноручный БХ вернулся в топ10 )
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+5
Ответ modelist
При счете 1:3 и 30:40 не знаю, о чем думал Циципас. Но Янник будет еще долго помнить этот брейк-поинт, когда был в шаге от счета 4:1. Отличный получился матч равных соперников, дальнейших успехов обоим, Циципасу в финале, а Яннику на след турнирах. Циципас проявил мужской характер, не ожидал от него!💪
Ну как минимум первый сет Стёпа был точно лучше Янника, отдав ему по очку на каждой подаче и играл интереснее и стабильнее, а вот 3 сет противоречивый
+5
0
+5
По предыдущем матчам было видно что Циципас, как минимум даст бой Синнеру!
+4
0
+4
Порадовал Стёпа. За исключением провала в начале третьего сета из-за судейской ошибки, провёл добротный матч против разогнавшего итальянца и приспустил его на землю. Все-таки, компетенций на грунте у грека пока побольше будет, что он и подтвердил выходом в очередной финал любимого турнира.
+4
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Невероятный матч был
+3
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+3
У Янника травма + аут не увидел судья, но а у Стефаноса тут любимый турнир, всё летит!!!!!
+1
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Как же порадовал Степа. Вспомнил, что итальянец у него плотно на цепи сидит. А ведь всего лишь мне стоило его поругать перед турниром. Забирай титул!
+5
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заслужил
0
0
0
Ответ modelist
При счете 1:3 и 30:40 не знаю, о чем думал Циципас. Но Янник будет еще долго помнить этот брейк-поинт, когда был в шаге от счета 4:1. Отличный получился матч равных соперников, дальнейших успехов обоим, Циципасу в финале, а Яннику на след турнирах. Циципас проявил мужской характер, не ожидал от него!💪
Вы точно матч смотрели?)
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