Хачанов после победы над Медведевым: «Прежде всего, нужна стабильность. В последнее время мои результаты все лучше и лучше»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов проанализировал победу над Даниилом Медведевым в Монте-Карло.

Он выиграл 6:3, 7:5.

«На харде я проиграл ему пару напряженных матчей. На грунте у меня еще нет титулов, но я показывал на нем хорошие результаты, дважды выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Всегда выигрываю матчи, но не турнир. Возможно, в целом мои результаты на грунте в каком-то смысле лучше, чем его, и в плане психологии он много раз говорил, что не любит играть на этом покрытии.

Это дает мне дополнительную уверенность, плюс игра на грунте немного отличается, и сегодня я действовал с учетом этого. Старался бить с более сильным вращением и выдавливать его за заднюю линию. Есть свои различия между хардом и грунтом».

Также он прокомментировал то, что впервые за год обыграл соперника из топ-5.

«Прежде всего, нужна стабильность. Мне кажется, что в последнее время мои результаты все лучше и лучше. И тогда нужно думать, как побеждать топов и самому быть на вершине. Это нужно держать в голове и продолжать над этим работать. Сегодняшняя победа дает мне дополнительную уверенность перед следующими матчами этого турнира и всего грунтового сезона».

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