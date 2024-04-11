Медведева в матче с Хачановым оштрафовали на очко за крик на судью и супервайзера

Теги ATP Карлос Бернардес Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Даниил Медведев судьи контент Теннис

Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке Карлосом Бернардесом и супервайзером Седриком Мурье в третьем круге в Монте-Карло.

Россиянин не согласился с решением линейного судьи при счете 5:5, 15:30 во втором сете. Линейный не крикнул аут после удара Карена Хачанова, розыгрыш продолжился, и Медведев его проиграл. Медведев посчитал, что на самом деле Хачанов не попал в корт.

Гейм закончился брейком Хачанова. Медведев бросил ракетку, и трибуны его освистали.

Телезрителям в трансляции показали след от мяча в ауте.

На смене сторон к Медведеву подошел физиотерапевт. Россиянин спросил Бернардеса: «Карлос, что он здесь делает? Я просил вызвать физио? Эй, Карлос, разве я просил вызвать физио?»

Бернардес попытался объяснить, что это из-за того, что у Медведева идет кровь. В этот момент подошел супервайзер, и Медведев вернулся к эпизоду с ударом Хачанова. «Седрик. Седрик. Иди посмотри отметку. Отметка в гребаном ауте. Они разучились судить. Отметка – в ауте. Кто примет меры? Вчера мяч был в ауте, а говорят, что он в корте. Кто примет меры? Этот мяч тоже в ауте. Кто будет отвечать?

Судить матчи – это не моя работа. А того парня в очках (имеет в виду линейного) – они ему не нужны, он все равно ничего не видит. Он не должен судить. Мяч прямо перед ним, летит медленно. Счет 15:30 при 5:5. Он плохой судья, и его нужно убрать из ротации. Это грунт, а не хард. Мяч ушел в аут.

Кто будет отвечать? Расскажи – камера снимает. Кто будет отвечать, Седрик? Ты же супервайзер. Кто будет отвечать после матча? Потому что мяч ушел в аут, можете проверить. Кто будет отвечать? Я из-за этого проиграл гейм. 15:30 превратилось в 15:40, потому что Карлос, который вызвал физио, хотя я не просил... (Бернардесу.) Я не знаю, какого черта ты это сделал».

Бернардес еще раз объяснил: «У тебя идет кровь из пальца».

Медведев продолжил: «Он вызвал ненужного мне физио, но аут не увидел. (Бернардесу.) Почему? Уже второй день подряд, ребята. Откройте глаза. Откройте гребаные глаза. Ты же там сидишь. Сделай что-нибудь. Открой глаза прямо сейчас. Это же аут».

После этого Медведева оштрафовали на очко, счет стал 5:6, 0:15. Хачанов подал на матч.

Вчера из-за отметки на корте у Медведева произошел конфликт с Мохамедом Лайани.

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто замечу, что в инстаграме практически все пишут в поддержку Медведева и критикуют систему. Что мы видим здесь…)
+11
-3
+8
Ответ justbored
Кто-нибудь расскажите ему, что кроме режима spoiled brat можно пытаться донести до людей их неправоту иначе (при этом они с куда большим желанием будут готовы тебя выслушать).
Вы наверное никогда не принимали участие в соревнованиях по игровым видам спорта, где есть судьи, или скорее всего просто подзабыли, как оно бывает, когда судья не свистит 100 процентный фол, отменяет справедливо забытый год или не видит нарушение у соперника. Когда в игре все совсем по-другому воспринимается, и хоть то, что вы написали, база. Но это не всегда работает, когда ты в игре)

А в случае с Медведевым на судей никак не повлиять, какие аргументы ты бы не проводил. Особенно когда эпизод заигран уже. Поэтому ему и остаётся бомбить и негодовать, выпуская тем самым пар и слегка успокаиваясь.

Да и я думаю, что судьи хорошо понимают особенности поведения профессиональных спортсменов, поэтому хоть на коленях стой или кричи про freaking game результат один и тот же. Ну а Медведеву нужно как-то этот негатив переводить в спортивную хорошую злость.

Карену удачи по турниру, Дане отдохнуть и активно готовиться к следующему.

Вам хорошего дня)
+14
-6
+8
Детский сад. Прекрасно знает правила, останови розыгрыш и все.
+11
-4
+7
Кто-нибудь расскажите ему, что кроме режима spoiled brat можно пытаться донести до людей их неправоту иначе (при этом они с куда большим желанием будут готовы тебя выслушать).
+8
-6
+2
Данька войдет в историю как главная истеричка и величайший чокер в истории тенниса, отдавший два финала ТБШ с 2-0
+18
-18
0
"Кто примет меры? Кто будет отвечать?" Кто-кто - дед Пихто))
+1
-1
0
Ответ justbored
И вам, и вам. Только я перестал вам верить после "не принимали участия в соревнованиях по игровым видам спорта"))
А что не так?
0
0
0
Ответ justbored
Что я не принимал участия в состязаниях. Ладно, бог с ней c моей биографией, вы всерьёз уверяете, что истерики и срывы на судей - это стандартная модель поведения среди игроков?
Так блин я потом и написал, что скорее всего принимали, просто забыли, как оно в игре бывает, какие страсти кипят.

Это не стандартная модель поведения, но такое зачастую случается, потому что есть всегда спорные игровые моменты. И то, что в таких ситуациях часто идут споры с судьями. И что судьи, имеющие огромный опыт, часто попадют в такие ситуации и понимают (или должны понимать) причины того, почему игрок так реагирует.

То, что не круто так делать (какой пример для молодых теннисистов и ТД и тп), спору нет.
И я не считаю чем-то ужасным, что профессиональный спортсмен может не сдержаться в каких-то ситуациях. Вот и все.
+1
-1
0
Ответ SpirichJr
Вы наверное никогда не принимали участие в соревнованиях по игровым видам спорта, где есть судьи, или скорее всего просто подзабыли, как оно бывает, когда судья не свистит 100 процентный фол, отменяет справедливо забытый год или не видит нарушение у соперника. Когда в игре все совсем по-другому воспринимается, и хоть то, что вы написали, база. Но это не всегда работает, когда ты в игре) А в случае с Медведевым на судей никак не повлиять, какие аргументы ты бы не проводил. Особенно когда эпизод заигран уже. Поэтому ему и остаётся бомбить и негодовать, выпуская тем самым пар и слегка успокаиваясь. Да и я думаю, что судьи хорошо понимают особенности поведения профессиональных спортсменов, поэтому хоть на коленях стой или кричи про freaking game результат один и тот же. Ну а Медведеву нужно как-то этот негатив переводить в спортивную хорошую злость. Карену удачи по турниру, Дане отдохнуть и активно готовиться к следующему. Вам хорошего дня)
В принципе согласен с Вами, кроме одного момента. Того, что Медведеву нужно как-то этот негатив переводить в спортивную хорошую злость". Тут дело в ином. Медведев просто зацикливается на одних и тех же фразах, т.к. не терпит несправедливости и на самом деле, как истинный Водолей, пытающийся изменить мир вокруг себя (по себе знаю😂), хочет доказать свою правоту. Это с холодной головой постфактум он осознает тупиковость ситуации, а в пылу борьбы она будет работать против него. Как и байки, которыми Даня периодически пичкает прессу, о том, что негатив трибун его только заводит и мобилизует, верны лишь отчасти. Да, на какой-то очень короткий момент это может подстегнуть, придать сил, но в конечной перспективе все сработает против него.
+1
-1
0
Ответ Dym86
Зачем нам равняться на общество которое культурно на ступеньку ниже нашего? У нас другие, более высокие стандарты! :)
"в инстаграме пишут". известное сборище интеллектуалов ))
+3
-3
0
Ответ ekaterina_)))
Просто замечу, что в инстаграме практически все пишут в поддержку Медведева и критикуют систему. Что мы видим здесь…)
А здесь мы видим дорогих русскоязычных болельщиков сборной Украины
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий