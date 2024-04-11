Медведева в матче с Хачановым оштрафовали на очко за крик на судью и супервайзера
Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке Карлосом Бернардесом и супервайзером Седриком Мурье в третьем круге в Монте-Карло.
Россиянин не согласился с решением линейного судьи при счете 5:5, 15:30 во втором сете. Линейный не крикнул аут после удара Карена Хачанова, розыгрыш продолжился, и Медведев его проиграл. Медведев посчитал, что на самом деле Хачанов не попал в корт.
Гейм закончился брейком Хачанова. Медведев бросил ракетку, и трибуны его освистали.
Телезрителям в трансляции показали след от мяча в ауте.
На смене сторон к Медведеву подошел физиотерапевт. Россиянин спросил Бернардеса: «Карлос, что он здесь делает? Я просил вызвать физио? Эй, Карлос, разве я просил вызвать физио?»
Бернардес попытался объяснить, что это из-за того, что у Медведева идет кровь. В этот момент подошел супервайзер, и Медведев вернулся к эпизоду с ударом Хачанова. «Седрик. Седрик. Иди посмотри отметку. Отметка в гребаном ауте. Они разучились судить. Отметка – в ауте. Кто примет меры? Вчера мяч был в ауте, а говорят, что он в корте. Кто примет меры? Этот мяч тоже в ауте. Кто будет отвечать?
Судить матчи – это не моя работа. А того парня в очках (имеет в виду линейного) – они ему не нужны, он все равно ничего не видит. Он не должен судить. Мяч прямо перед ним, летит медленно. Счет 15:30 при 5:5. Он плохой судья, и его нужно убрать из ротации. Это грунт, а не хард. Мяч ушел в аут.
Кто будет отвечать? Расскажи – камера снимает. Кто будет отвечать, Седрик? Ты же супервайзер. Кто будет отвечать после матча? Потому что мяч ушел в аут, можете проверить. Кто будет отвечать? Я из-за этого проиграл гейм. 15:30 превратилось в 15:40, потому что Карлос, который вызвал физио, хотя я не просил... (Бернардесу.) Я не знаю, какого черта ты это сделал».
Бернардес еще раз объяснил: «У тебя идет кровь из пальца».
Медведев продолжил: «Он вызвал ненужного мне физио, но аут не увидел. (Бернардесу.) Почему? Уже второй день подряд, ребята. Откройте глаза. Откройте гребаные глаза. Ты же там сидишь. Сделай что-нибудь. Открой глаза прямо сейчас. Это же аут».
После этого Медведева оштрафовали на очко, счет стал 5:6, 0:15. Хачанов подал на матч.
Вчера из-за отметки на корте у Медведева произошел конфликт с Мохамедом Лайани.
А в случае с Медведевым на судей никак не повлиять, какие аргументы ты бы не проводил. Особенно когда эпизод заигран уже. Поэтому ему и остаётся бомбить и негодовать, выпуская тем самым пар и слегка успокаиваясь.
Да и я думаю, что судьи хорошо понимают особенности поведения профессиональных спортсменов, поэтому хоть на коленях стой или кричи про freaking game результат один и тот же. Ну а Медведеву нужно как-то этот негатив переводить в спортивную хорошую злость.
Карену удачи по турниру, Дане отдохнуть и активно готовиться к следующему.
Вам хорошего дня)
Это не стандартная модель поведения, но такое зачастую случается, потому что есть всегда спорные игровые моменты. И то, что в таких ситуациях часто идут споры с судьями. И что судьи, имеющие огромный опыт, часто попадют в такие ситуации и понимают (или должны понимать) причины того, почему игрок так реагирует.
То, что не круто так делать (какой пример для молодых теннисистов и ТД и тп), спору нет.
И я не считаю чем-то ужасным, что профессиональный спортсмен может не сдержаться в каких-то ситуациях. Вот и все.