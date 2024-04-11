Хачанов в матче с Медведевым прервал серию из 6 поражений от топ-5 и впервые вышел в 1/4 в Монте-Карло

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева в третьем круге в Монте-Карло (6:3, 7:5) и сократил отставание в личных встречах (2:5).

Хачанов прервал серию из шести поражений от представителей топ-5. Его баланс в матчах с соперниками такого уровня стал 4:29, но это его первая победа не на харде.

Это восьмой четвертьфинал Хачанова на «Мастерсах», в том числе второй на грунте (первый был в 2023-м в Мадриде).

Теперь он поборется с Александром Зверевым или Стефаносом Циципасом.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Карен обыграл Даню молодца!!!!!
+13
-2
+11
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Поздновато Карен пробился в элиту, к сожалению. А Медведев как был психопатом, так и остался. Не пригласил в своë время хорошего психолога, теперь поздно.
всмысле поздновато? пробился то он нормально, только остался там же, где и пробился.
+11
0
+11
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Поздновато Карен пробился в элиту, к сожалению. А Медведев как был психопатом, так и остался. Не пригласил в своë время хорошего психолога, теперь поздно.
Хачанов был в десятке вообще-то. В прошлом году мог вернуться, но травма остановила.
+8
-1
+7
Молодец, Карен! Удачи дальше!
+8
-2
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Поздновато Карен пробился в элиту, к сожалению. А Медведев как был психопатом, так и остался. Не пригласил в своë время хорошего психолога, теперь поздно.
Хачанов пробился первым из нашего "золотого поколения". А прежде, чем писать что-то о теннисе и давать советы экс-первой ракетке мира, надо бы что-то об этом спорте знать.
+8
-3
+5
Карену победа нужнее была. В принципе, Медведев в МК все равно далеко бы не зашел. Карену удачи в четвертьфинале!
+6
-3
+3
ойда
+2
-1
+1
Крен сегодня заслуженно взял верх. Хорошо играл, спокойно и уверенно.
0
0
0
Ответ Marik5
Карен обыграл Даню молодца!!!!!
Всё равно Хачанов дно
+5
-5
0
Ответ afry
Хачанов пробился первым из нашего "золотого поколения". А прежде, чем писать что-то о теннисе и давать советы экс-первой ракетке мира, надо бы что-то об этом спорте знать.
Советую и тебе - прежде чем писать колкости и умничать научись элементарному умению уважать чужое мнение.
+4
-4
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Советую и тебе - прежде чем писать колкости и умничать научись элементарному умению уважать чужое мнение.
Я уважаю ваше мнение, хоть оно и бредовое, поскольку построено на неверной картине мира, на что я Вам и указала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий