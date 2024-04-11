Хачанов в матче с Медведевым прервал серию из 6 поражений от топ-5 и впервые вышел в 1/4 в Монте-Карло

обыграл в третьем круге в Монте-Карло (6:3, 7:5) и сократил отставание в личных встречах (2:5).

Хачанов прервал серию из шести поражений от представителей топ-5. Его баланс в матчах с соперниками такого уровня стал 4:29, но это его первая победа не на харде.

Это восьмой четвертьфинал Хачанова на «Мастерсах», в том числе второй на грунте (первый был в 2023-м в Мадриде).

Теперь он поборется с или .