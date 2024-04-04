Хуркач о первом грунтовом матче в сезоне: «Нужно приспособиться к движению, а у меня было не так много времени на подготовку к турниру»

Теги ATP Millennium Estoril Open Ян Чоински Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал выход в четвертьфинал в Эшториле.

Он обыграл Яна Чоински – 7:6(5), 6:4. В первом сете Хуркач ушел со счета 3:5.

«Позитивный матч, в итоге я смог победить. Было непросто играть первый грунтовый матч в году. Нужно приспособиться к движению, а у меня было не так много времени на подготовку к турниру, это сложно.

Немного выбивает из колеи, поскольку ты знаешь, что делаешь не то, что нужно, и хотел бы комфортнее ощущать себя на покрытии. Нужно просто смириться и бороться».

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