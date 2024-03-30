Чарлстон (WTA). Александрова попала в четверть с Пегулой, Кудерметова – с Саккари и Хаддад Майей, Коллинс сыграет с Бадосой

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Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Чарлстоне.

Посев возглавила Джессика Пегула. В одну четверть с ней попала Екатерина Александрова (6), которая поборется с Тэйлор Таунсенд или Софией Кенин.

Во второй четверти Дарья Касаткина (4) сыграет с Эшлин Крюгер или квалифаером. В этой же части сетки турнир начнут Мэдисон Киз (8) и Каролин Возняцки, датчанка встретится с квалифаером.

В третью четверть попала Вероника Кудерметова (9), на которую выйдет Шелби Роджерс или квалифаер. Здесь же оказались Мария Саккари (3) и Беатрис Хаддад Майя (5).

В нижней части сетки сыграют Онс Жабер (2) и Элина Свитолина (7). Туниска поборется с Даниэль Коллинс или Паулой Бадосой.

Полностью сетка здесь.

3 комментария
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После такой победы, Коллинс снимется с Чарльстона. тем более это грунт.
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Касатику удачи!!!
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