Чарлстон (WTA). Александрова попала в четверть с Пегулой, Кудерметова – с Саккари и Хаддад Майей, Коллинс сыграет с Бадосой

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Чарлстоне.

Посев возглавила . В одну четверть с ней попала (6), которая поборется с или Софией Кенин.

Во второй четверти (4) сыграет с Эшлин Крюгер или квалифаером. В этой же части сетки турнир начнут (8) и , датчанка встретится с квалифаером.

В третью четверть попала (9), на которую выйдет или квалифаер. Здесь же оказались (3) и (5).

В нижней части сетки сыграют (2) и (7). Туниска поборется с или .

Полностью сетка здесь.