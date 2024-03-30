Чарлстон (WTA). Александрова попала в четверть с Пегулой, Кудерметова – с Саккари и Хаддад Майей, Коллинс сыграет с Бадосой
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Чарлстоне.
Посев возглавила Джессика Пегула. В одну четверть с ней попала Екатерина Александрова (6), которая поборется с Тэйлор Таунсенд или Софией Кенин.
Во второй четверти Дарья Касаткина (4) сыграет с Эшлин Крюгер или квалифаером. В этой же части сетки турнир начнут Мэдисон Киз (8) и Каролин Возняцки, датчанка встретится с квалифаером.
В третью четверть попала Вероника Кудерметова (9), на которую выйдет Шелби Роджерс или квалифаер. Здесь же оказались Мария Саккари (3) и Беатрис Хаддад Майя (5).
В нижней части сетки сыграют Онс Жабер (2) и Элина Свитолина (7). Туниска поборется с Даниэль Коллинс или Паулой Бадосой.
Полностью сетка здесь.