Соболенко о смерти Кольцова: «Хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»

Арина Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года.

Тренер «Салавата Юлаева» скончался в возрасте 42 лет.

«Смерть Константина – немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко в сторис инстаграма.

Константин Кольцов скончался в США в возрасте 42 лет. Тренер «Салавата» приехал в Майами к Арине Соболенко