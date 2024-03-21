Соболенко о смерти Кольцова: «Хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»
Арина Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года.
Тренер «Салавата Юлаева» скончался в возрасте 42 лет.
«Смерть Константина – немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко в сторис инстаграма.
Константин Кольцов скончался в США в возрасте 42 лет. Тренер «Салавата» приехал в Майами к Арине Соболенко
А теперь от Соболенко: Хотя мы больше не были вместе....
Простите за вмешательство
Парни, да и девчонки, пожалуйста, помните, что ни одна влюбленность не стоит вашей жизни.
Грустно это...
"Собираем все документы, чтобы транспортировать останки Константина в Беларусь. Минск — его родина, там его брат, родственники. У меня там много друзей, я в хороших отношениях с родителями Кости. Да и у наших детей беларусское гражданство (сама Юлия родилась в Латвии. — Прим. ред.). Посмотрим, как все сложится. Жизнь в США дорогая, не знаю, где окажемся. Пока у детей тут школа, а там будет видно. Приходится сейчас решать кучу вопросов, с которыми раньше, понятно, не сталкивались."
не испытываю никаких симпатий к фигуре Соболенко, но если честно не понимаю, какие к ней претензии именно сейчас
можно по-разному относиться к тому, как Кольцов разошёлся с семьёй, но это нужно было тогда ворошить
а сейчас какое она отношение имеет к тому, что он вышел из окна, не важно, случайно или специально?
это жизнь, так бывает, люди расходятся, это же не значит, что они несут ответственность за бывших партнёров до конца их жизни