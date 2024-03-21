Соболенко о смерти Кольцова: «Хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»

Теги Салават Юлаев Константин Кольцов WTA КХЛ соцсети Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года.

Тренер «Салавата Юлаева» скончался в возрасте 42 лет.

«Смерть Константина – немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко в сторис инстаграма.

Константин Кольцов скончался в США в возрасте 42 лет. Тренер «Салавата» приехал в Майами к Арине Соболенко

32 комментария
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Ответ Антон Третьяков
тогда что же он делал в штатах?
Она ему объявила о расставании. Он приехал разбираться. Разобрались....
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Ей всего 25 лет, она на пике своей карьеры… нужно конечно дважды думать прежде, чем ставить всё на двадцатилетнюю девушку, которая на 17 лет тебя моложе, а у тебя трое детей… выглядит это всё неприглядно и грустно, конечно. Соболезнования семье и детям.
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8 марта она писала ему в комментариях спасибо любимый, а теперь не вместе. Лицемерие чистого вида.
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Ради Соболенко Кольцов бросил семью с тремя детьми, в том числе новорождённым.

А теперь от Соболенко: Хотя мы больше не были вместе....
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Похоже, расставание и стало спусковым крючком. Но здоровый взрослый мужик не должен идти на такие шаги из-за расставания. Наверняка было что-то еще. Впрочем, копаться в этом не имеет смысла. Мы никогда уже не узнаем, что у него на душе было.
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Хей, не потому ли он решил выйти в окно? Как не были вместе?

Простите за вмешательство
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Что-то подсказывает что из-за этого "хоть мы больше не были вместе" парень и решил выйти из окна.
Парни, да и девчонки, пожалуйста, помните, что ни одна влюбленность не стоит вашей жизни.
Грустно это...
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Ответ Under
и?
И ничего. Теперь бывшая жена занимается похоронами, а она "с разбитым сердцем" играет на теннисном турнире, даже сниматься не стала

"Собираем все документы, чтобы транспортировать останки Константина в Беларусь. Минск — его родина, там его брат, родственники. У меня там много друзей, я в хороших отношениях с родителями Кости. Да и у наших детей беларусское гражданство (сама Юлия родилась в Латвии. — Прим. ред.). Посмотрим, как все сложится. Жизнь в США дорогая, не знаю, где окажемся. Пока у детей тут школа, а там будет видно. Приходится сейчас решать кучу вопросов, с которыми раньше, понятно, не сталкивались."
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Ответ Stigmata
лицемерие в том чтобы расстаться с человеком, а потом испытать шок от его гибели?
Лицемерие в том, что ты пишешь что любишь человека в своих сетях, а через 10 дней ой мы расстались, уже все в прошлом, но конечно грустно, что так вышло
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Ответ sedric
Никогда человек без длительной депрессии и суицидальных наклонностей, не решится покончить жизнь самоубийством. Не работает это так. Судя по все больше появляющейся информации, пьяный навернулся с балкона.
любопытно, вы врач, чтобы такие диагнозы ставить незнакомым людям, да ещё и в большом числе?
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Ответ sedric
Никогда человек без длительной депрессии и суицидальных наклонностей, не решится покончить жизнь самоубийством. Не работает это так. Судя по все больше появляющейся информации, пьяный навернулся с балкона.
Сколько стоит ваша консультация профессионального психолога?
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Ответ Пухлый дядя Вася
Ну, тут эта новость, поэтому её обсуждают. Если вам это не интересно - не читайте комментарии.
я вроде не говорил, что мне это неинтересно
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Забавляют такие люди, сначала свою частную жизнь выставляют на показ, ещё недавно , 8 марта объясняются в любви в соц. сетях, а сейчас считают что никто не должен задавать вопросы, когда погиб многим не безразличный человек
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Несколько дней назад селфи её было из какой то соцсети в Прессболе, вместе с Димитровым в Майами летят. Их дело конечно, но реакция на смерть Кольцова суперспокойная конечно. Ну и с турнира можно было сняться, но видимо деньги не пахнут.
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Ответ Under
как одно другому противоречит?
Если вы хоть раз были в отношениях, то понимаете что противоречит. 8 марта пара поздравляет друг друга, пишут признания любви, а уже +- через неделю смерть и тут ой простите мы уже не вместе были, но грустно да. Много таких случае бывало? И находился он в том же городе что и она не просто так))
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Ответ Stas Salesov
И ничего. Теперь бывшая жена занимается похоронами, а она "с разбитым сердцем" играет на теннисном турнире, даже сниматься не стала "Собираем все документы, чтобы транспортировать останки Константина в Беларусь. Минск — его родина, там его брат, родственники. У меня там много друзей, я в хороших отношениях с родителями Кости. Да и у наших детей беларусское гражданство (сама Юлия родилась в Латвии. — Прим. ред.). Посмотрим, как все сложится. Жизнь в США дорогая, не знаю, где окажемся. Пока у детей тут школа, а там будет видно. Приходится сейчас решать кучу вопросов, с которыми раньше, понятно, не сталкивались."
ну вот в том-то и дело, что и ничего
не испытываю никаких симпатий к фигуре Соболенко, но если честно не понимаю, какие к ней претензии именно сейчас
можно по-разному относиться к тому, как Кольцов разошёлся с семьёй, но это нужно было тогда ворошить
а сейчас какое она отношение имеет к тому, что он вышел из окна, не важно, случайно или специально?
это жизнь, так бывает, люди расходятся, это же не значит, что они несут ответственность за бывших партнёров до конца их жизни
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Ответ Hola Hola
Похоже, расставание и стало спусковым крючком. Но здоровый взрослый мужик не должен идти на такие шаги из-за расставания. Наверняка было что-то еще. Впрочем, копаться в этом не имеет смысла. Мы никогда уже не узнаем, что у него на душе было.
В его случае это не просто расставание, это медийная история, причём на много много миллионов
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Мужики, обращайтесь к психологам и психотерапевтам если что... надо работать над собой, чтобы не закончить вот так
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