Медведев о 24 часах на корте на Australian Open: «По крайней мере, я установил какой-то рекорд»

Даниил Медведев считает Australian Open самым изматывающим турниром в карьере.

– Рекордные 24 часа на корте. Это был самый изматывающий турнир в вашей жизни?

– Пока да. Невероятно. Как я уже говорил, после матча с Сашей я опять лег спать в пять утра. Никогда так поздно не ложился, безумие.

Я помню еще один очень тяжелый турнир – итоговый в Лондоне, который я выиграл. После полуфинала с Рафой я лег около четырех, мы сыграли сумасшедший матч, а на следующий день мне нужно было играть против Доминика, и я смог победить в равном матче. Это было жестко.

Иногда пятисетовики выдерживать даже проще, потому что есть день отдыха. Но когда очень поздно ложишься спать, на следующий день ты чувствуешь себя ужасно, а потом пытаешься восстановиться к завтрашнему матчу.

Но, по крайней мере, я установил какой-то рекорд, вошел в историю. Пусть будет так (смеется).

Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

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