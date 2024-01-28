Медведев о 24 часах на корте на Australian Open: «По крайней мере, я установил какой-то рекорд»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP ATP Finals Доминик Тим Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев считает Australian Open самым изматывающим турниром в карьере.

– Рекордные 24 часа на корте. Это был самый изматывающий турнир в вашей жизни?

– Пока да. Невероятно. Как я уже говорил, после матча с Сашей я опять лег спать в пять утра. Никогда так поздно не ложился, безумие.

Я помню еще один очень тяжелый турнир – итоговый в Лондоне, который я выиграл. После полуфинала с Рафой я лег около четырех, мы сыграли сумасшедший матч, а на следующий день мне нужно было играть против Доминика, и я смог победить в равном матче. Это было жестко.

Иногда пятисетовики выдерживать даже проще, потому что есть день отдыха. Но когда очень поздно ложишься спать, на следующий день ты чувствуешь себя ужасно, а потом пытаешься восстановиться к завтрашнему матчу.

Но, по крайней мере, я установил какой-то рекорд, вошел в историю. Пусть будет так (смеется).

Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

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14 комментариев
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Лучше 3 финала АО, чем 0, как у некоторых «легенд»
+13
-2
+11
Ответ Antonbezb
Лучше 3 финала АО, чем 0, как у некоторых «легенд»
Лучше быть с 0, чем прослыть позорным лузером и чокером, который является стопроцентным поставщиком титулов своим соперникам.
+3
-1
+2
Ответ ta-tosha
А зачем ему оправдываться, выдумывать причины?… тут вон целую огромную статью написали про причины поражения. Как по мне, все просто - если один теннисист выиграл у другого 4 раза из 4, то он просто намного лучше играет в теннис. И не нужно ничего притягивать за уши
4 раза из 10
+2
0
+2
Ответ ta-tosha
А зачем ему оправдываться, выдумывать причины?… тут вон целую огромную статью написали про причины поражения. Как по мне, все просто - если один теннисист выиграл у другого 4 раза из 4, то он просто намного лучше играет в теннис. И не нужно ничего притягивать за уши
А то что 6 раз выиграл - несчитово? А то судя по твоему комменту Медведев ему в личке 0-4 летит.
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Жаль, может фортуна улыбнется на уимблдоне.
+1
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Даниил молодец так держать!!!
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В 3 сете надо было тупо держать свою подачу и отдыхать на подачах Синнера. И так до тая, где искать свои шансы.
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Против Надаля тот финал надломил его сильно, практически выйгранный матч слил тогда,с тех пор спад пошел игровой и ментальной формы...
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Ответ Clifford Bronx
Против Надаля тот финал надломил его сильно, практически выйгранный матч слил тогда,с тех пор спад пошел игровой и ментальной формы...
Будем надеяться, что и сейчас подобный спад у него случиться. За его поступки должна его карма покарать, о которой он орал в полуфинале.
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Ответ xqystfsf7s
4 раза из 10
Ок, 4 последних раза из 4
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Ответ daiv18
Жаль, может фортуна улыбнется на уимблдоне.
На траве не важно играет,тот же Синнер на траве по интереснее
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