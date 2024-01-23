Новак Джокович: «Не уверен, что возможно полное слияние ATP и WTA, потому что по-прежнему есть много различий в правилах и работе туров»
Новак Джокович прокомментировал слухи о возможном слиянии ATP и WTA.
«Я тоже об этом слышал. Не знаю, идет ли речь о полном слиянии или только о коммерческом сотрудничестве, соглашении между двумя турами.
Мне кажется, что в какой-то степени это логично: раз мы проводим столько совместных турниров, то постараемся еще больше друг с другом сотрудничать и повышать ценность тенниса в целом.
Но если говорить о полном слиянии, то я не уверен, что это возможно, потому что по-прежнему есть много различий в правилах и работе туров.
Но с коммерческой точки зрения – почему бы и нет? Посмотрим, что будет дальше. Я больше не в Совете игроков, поэтому не могу поделиться с вами никакой внутренней информацией, но посмотрим».
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Рафик, как-никак, посол тенниса Саудовской Аравии.
пхх))))