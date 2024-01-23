Новак Джокович: «Не уверен, что возможно полное слияние ATP и WTA, потому что по-прежнему есть много различий в правилах и работе туров»

Теги Новак Джокович ATP WTA Теннис

Новак Джокович прокомментировал слухи о возможном слиянии ATP и WTA.

«Я тоже об этом слышал. Не знаю, идет ли речь о полном слиянии или только о коммерческом сотрудничестве, соглашении между двумя турами.

Мне кажется, что в какой-то степени это логично: раз мы проводим столько совместных турниров, то постараемся еще больше друг с другом сотрудничать и повышать ценность тенниса в целом.

Но если говорить о полном слиянии, то я не уверен, что это возможно, потому что по-прежнему есть много различий в правилах и работе туров.

Но с коммерческой точки зрения – почему бы и нет? Посмотрим, что будет дальше. Я больше не в Совете игроков, поэтому не могу поделиться с вами никакой внутренней информацией, но посмотрим».

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5 комментариев
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Об этом нужно Рафика спрашивать. Это же он пригрел лапки на саудовских риалах, и это саудиты бермудят воду в мировом теннисе.
Рафик, как-никак, посол тенниса Саудовской Аравии.
пхх))))
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ну да, и прибыли
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слияние в экстазе
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Но профсоюз должен быть общим. Нельзя девушек игнорить. Тогда вообще непонятки с профсоюзом. Не знаю как у него руки ещё не опустились перед хозяевами денег. Какой-то цугцванг. В принципе пару лет есть, а дальше не получится уже - вне корта что-то там модерить.
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