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Медведев о том, на сколько процентов он уверен в себе перед началом «Уимблдона»: «На 90»

Даниил Медведев рассказал о форме перед началом «Уимблдона».

На прошлой неделе россиянин стал финалистом турнира в Галле (проиграл Александру Бублику – 3:6, 6:7(4)).

– Если отбрасывать финал, то турнир был вообще нереальный и все очень круто. И давно я там так не играл, давно не доходил до финала. Но из-за финала, естественно, послевкусие неприятное, потому что всегда хочется победить. Были какие-то мелкие шансы, и играл я чуть хуже, чем предыдущие матчи, но и Саша играл круто. Поэтому и доволен, и недоволен, но перед «Уимблдоном» это был крутой турнир, хорошая подготовка и много уверенности к «Уимблдону».

 – Насколько турнир в Галле тебе помог [с точки зрения уверенности] перед «Уимблдоном», на сколько процентов она у тебя загружена?

– Если честно, я бы сказал, что на 90. Потому что турнир в Галле, не считая финала, был идеальным, да и финал был неплохой. Саша играл хорошо. Да, всегда, когда проигрываешь со счета 4:3 на тай-брейке, то вспоминаешь, думаешь: «А может, если бы я подал не под право, а под лево, я бы выиграл этот сет... А может, в третьем получилось бы». Ну уже ничего это не изменить.

Сегодня один день потренировался на «Уимблдоне». Чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу там показывать продолжение игры в «Галле», – рассказал Медведев в эфире «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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