Гауфф впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Четвертая ракетка мира на Australian Open обыграла Магдалену Фрех – 6:1, 6:2.

Американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал в Мельбурне. Всего она шестой раз попала в восьмерку сильнейших на «Большом шлеме».

Для Гауфф это девятая победа подряд и 11 подряд – на ТБШ. В прошлом году она выиграла .

Дальше американка встретится с Марией Тимофеевой или .

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