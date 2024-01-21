Гауфф впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф на Australian Open обыграла Магдалену Фрех – 6:1, 6:2.
Американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал в Мельбурне. Всего она шестой раз попала в восьмерку сильнейших на «Большом шлеме».
Для Гауфф это девятая победа подряд и 11 подряд – на ТБШ. В прошлом году она выиграла US Open.
Дальше американка встретится с Марией Тимофеевой или Мартой Костюк.
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