Виктория Азаренко: «На первые деньги, которые я заработала, купила маме машину. Для меня это была гордость»

Теги WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко скучает по семье, когда выступает в туре.

– Из-за плотного теннисного графика вы нечасто бываете в Минске, по чему больше всего скучаете и что бы хотели показать Лео в первую очередь?

– Наверное, хотела бы поиграть там с ним в хоккей или чтобы он поиграл. Сводить его на наш хоккейный матч. Была с ним там, когда была беременная (улыбается). Мы очень любим хоккей. Скучаю по семье, все-таки я из Беларуси, и это всегда будет мой дом, «мая краіна», как мы говорим. Очень скучаю по бабушке, это самое главное. Очень хотелось бы, чтобы Лео побыл с моей бабушкой, одним из самых дорогих людей в моей жизни. Такие моменты для меня, конечно, самые главные.

– Как теннисистка, которая пробилась из не самой обеспеченной семьи, что бы вы посоветовали детям, которые только начинают свой путь? Как не терять мечту, когда, возможно, не все сопутствующие элементы есть?

– Смотря какая мечта. Есть разная мотивация у людей. У меня была мотивация – выиграть ТБШ. Мне хотелось быть на больших турнирах, на больших стадионах. Я об этом прям мечтала.

Никогда не мечтала заработать много денег. Не мечтала, что куплю себе машину. Для меня было интересно, что мои родители очень много работали, папа на трех работах, мама на двух. Я видела тот труд, который они вкладывают, и мне хотелось больше помочь финансово им, чтобы они больше жили в удовольствие. Это была одна из мотиваций для меня.

Помню, что на первые деньги, которые я заработала, купила маме машину. Это было 50 тысяч в Люксембурге. Для меня это была гордость.

Мечты смотря какие. Иногда, если это мечты родителей, тогда сложно. Если родители мечтают воплотить свои мечты через детей, мне всегда казалось это очень странным подходом. Потому что мои родители всегда хотели, чтобы мои мечты сбылись, для них было это важно, и я очень благодарна им за это. И они утвердили во мне эту уверенность, что нужно верить в себя и все получится. Но всегда нужно трудиться, без труда никуда, – приводит слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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23 комментария
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Тут можно подумать, что она выиграла 50 тыс в Люксембурге, но нет, это был 50-ти тысячник) Она его выиграла и заработала 7 000 $
+10
0
+10
В 1984 на летней практике заработал 40-50р примерно. Купил своему деду, паяльную лампу - свинью палить. Такой вот практичный я был ребенок, половину свиньи, дед всегда нам отдавал:).
+9
0
+9
пробилась из не самой обеспеченной семьи, что бы вы посоветовали детям, которые только начинают свой путь?
_______
у большинства белорусских детей нет друзей в лице семьи Хабибулиных (играл в Америке в хоккей), да и не спонсируют их всякие серые госконторы, даже Арына связалась с мутным типом-спонсором и влезла в кабалу на годы вперед, пока усатый "папа" не разрулил
так что Азе грех жаловаться и прибедняться, большой теннис дорогое удовольствие в неразвитых странах
+8
-3
+5
я тоже маме стиралку покупал с первой зарплаты, какие же у нас убогие страны с азаренкой......
+9
-5
+4
Ответ S.Graf
минус налоги, итого на руки $3-4К классная тачка была, ага
Ну это был первый более менее крупный выигрыш, до этого по 1000 $ выигрывала, может накопила)
+4
0
+4
Ответ Typizza
Присутствовал лично на всех переговорах Вики и Арины со спонсорами?
всю инфу можно найти при желании, а ты мне расскажи как со средней зп в 500$ родителям поддерживать своего ребенка-теннисиста, я как раз за попкорном сбегаю, хе-хе
+6
-2
+4
Ответ Syndycate
Тут можно подумать, что она выиграла 50 тыс в Люксембурге, но нет, это был 50-ти тысячник) Она его выиграла и заработала 7 000 $
минус налоги, итого на руки $3-4К
классная тачка была, ага
+4
-1
+3
Ответ S.Graf
минус налоги, итого на руки $3-4К классная тачка была, ага
Ну это ж давно было. В Беларуси безтамож тогда был, приличная тачка могла быть, скорее всего 3-5 летка..
+3
0
+3
Ответ goga70
В 1984 на летней практике заработал 40-50р примерно. Купил своему деду, паяльную лампу - свинью палить. Такой вот практичный я был ребенок, половину свиньи, дед всегда нам отдавал:).
)))
+2
0
+2
Ответ alekmaz
я тоже маме стиралку покупал с первой зарплаты, какие же у нас убогие страны с азаренкой......
А я телевизор Funai в 90х нам с мамой и младшим братом в квартиру) да уж...власть должна быть регулярно меняемой
+2
0
+2
Ответ Minsk Belarus
пробилась из не самой обеспеченной семьи, что бы вы посоветовали детям, которые только начинают свой путь? _______ у большинства белорусских детей нет друзей в лице семьи Хабибулиных (играл в Америке в хоккей), да и не спонсируют их всякие серые госконторы, даже Арына связалась с мутным типом-спонсором и влезла в кабалу на годы вперед, пока усатый "папа" не разрулил так что Азе грех жаловаться и прибедняться, большой теннис дорогое удовольствие в неразвитых странах
Присутствовал лично на всех переговорах Вики и Арины со спонсорами?
+5
-3
+2
Ответ sashati
Ну это ж давно было. В Беларуси безтамож тогда был, приличная тачка могла быть, скорее всего 3-5 летка..
Приличная за трёху? Б/у-шная девятка стоила пятёру
+1
0
+1
Ответ Minsk Belarus
точно, а еще в Лос Анжелесе 5 миллионов бомжей, ну так один очкарик по фамилии Прокопенко в телике рассказывал, бгг
Ну это перебор. 135 тысяч во всей Калифорнии. Но тоже немало. https://youtu.be/BWaqUgRnVRo
+1
0
+1
Ответ Typizza
Без труда не выловишь и рыбку из пруда!
Без пруда не выловишь и рыбку из него...
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0
+1
Ответ Syndycate
Ну это был первый более менее крупный выигрыш, до этого по 1000 $ выигрывала, может накопила)
Да-да, выигрывала по тыще и накопила на Порш. На Ламбо чуток не хватило
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Азаренко+++++++
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Ответ S.Graf
Да-да, выигрывала по тыще и накопила на Порш. На Ламбо чуток не хватило
А с чего ты взял, что она сразу Порш или Ламбо купила? Взяла наверно Ниссан или Рено какой-нибудь, тем более матери
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Ответ Миша Миша
Люди за 500$ покупают машины и квартиры и делают ремонты. Я на все это смотрю и удивляюсь - как? Дворы забиты машинами , опоздал на минуту и нигде не поставить ))) А что и сколько стоит в теннисе ? Просветите Видно Вы знаете Все на свете
Миша, есть в интеренет такая штука, поисковик гугл называется, там все можно найти, и расценки для любительских теннисных школ и расходы профессионалов, на экипировку, на тренеров, на разъезды по турнирам и много всего другого, хе-хе
люди за 500$ живут от зп до зп и тратят почти все на еду, машину берут в кредит самую дешевую либо бушную иномарку, 5000$ на годы вперед это не роскошь, на квартиру собирают большой семьей либо продают то, что досталось по наследству от бабушек с дедушками и влезают в долевое строительство, хотя есть еще один вариант - на откатах и взятках у кого хлебные должности, но к теме тенниса не относится, речь про средний доход обычных людей
если на то пошло, что большой теннис доступен всем, то где на слуху игроки из Африки, не считая ЮАР, бгг
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