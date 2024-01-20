Виктория Азаренко: «На первые деньги, которые я заработала, купила маме машину. Для меня это была гордость»

Виктория Азаренко скучает по семье, когда выступает в туре.

– Из-за плотного теннисного графика вы нечасто бываете в Минске, по чему больше всего скучаете и что бы хотели показать Лео в первую очередь?

– Наверное, хотела бы поиграть там с ним в хоккей или чтобы он поиграл. Сводить его на наш хоккейный матч. Была с ним там, когда была беременная (улыбается). Мы очень любим хоккей. Скучаю по семье, все-таки я из Беларуси, и это всегда будет мой дом, «мая краіна», как мы говорим. Очень скучаю по бабушке, это самое главное. Очень хотелось бы, чтобы Лео побыл с моей бабушкой, одним из самых дорогих людей в моей жизни. Такие моменты для меня, конечно, самые главные.

– Как теннисистка, которая пробилась из не самой обеспеченной семьи, что бы вы посоветовали детям, которые только начинают свой путь? Как не терять мечту, когда, возможно, не все сопутствующие элементы есть?

– Смотря какая мечта. Есть разная мотивация у людей. У меня была мотивация – выиграть ТБШ. Мне хотелось быть на больших турнирах, на больших стадионах. Я об этом прям мечтала.

Никогда не мечтала заработать много денег. Не мечтала, что куплю себе машину. Для меня было интересно, что мои родители очень много работали, папа на трех работах, мама на двух. Я видела тот труд, который они вкладывают, и мне хотелось больше помочь финансово им, чтобы они больше жили в удовольствие. Это была одна из мотиваций для меня.

Помню, что на первые деньги, которые я заработала, купила маме машину. Это было 50 тысяч в Люксембурге. Для меня это была гордость.

Мечты смотря какие. Иногда, если это мечты родителей, тогда сложно. Если родители мечтают воплотить свои мечты через детей, мне всегда казалось это очень странным подходом. Потому что мои родители всегда хотели, чтобы мои мечты сбылись, для них было это важно, и я очень благодарна им за это. И они утвердили во мне эту уверенность, что нужно верить в себя и все получится. Но всегда нужно трудиться, без труда никуда, – приводит слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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