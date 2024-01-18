Барти запустила теннисный благотворительный фонд для детей 

Теги WTA Эшли Барти Теннис

Экс-первая ракетка мира Эшли Барти создала благотворительный фонд для продвижения тенниса среди детей. Он базируется в теннисном клубе Коойонг, где ранее проходил Austraian Open.

«Наша цель в том, чтобы помочь мальчикам и девочкам, используя спорт и образование – два моих главных увлечения. Сейчас мы можем собрать все вместе, и это действительно потрясающе.

Знаю, что деньги будут использованы наилучшим образом в тех сферах, которые мне близки, а так же там, где в них нуждаются.

Мы хотим предоставить ракетки и корты, а еще – улучшить спортивные комплексы», – сказала Барти.

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1 комментарий
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Барти была хорошим лидером женского тенниса, действительно, примером. И продолжение её вне теннисной жизни такое же достойное.
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