Australian Open. Расписание 3-го дня. Турнир начнут Касаткина, Швентек, Рыбакина, Сафиуллин, Алькарас, Руне
Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 16 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Ига Швентек (1) – София Кенин;
Хольгер Руне (8) – Йошихито Нишиока.
Вечер
Елена Рыбакина (3) – Каролина Плишкова;
Ришар Гаске – Карлос Алькарас (2).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Альберт Рамос – Каспер Рууд (11);
Камила Джорджи – Виктория Азаренко (18).
Вечер
Александр Зверев (6) – Доминик Кепфер;
Ребекка Марино (Q) – Джессика Пегула (5).
Также во вторник турнир начнут трое россиян.
Дарья Касаткина (14) сыграет с Пейтон Стернс первым запуском на Kia Arena.
Первым запуском на Корте №7 Роман Сафиуллин поборется с Тэллоном Грикспором (28).
Анна Блинкова встретится с Кристиной Букшей третьим запуском на Корте №17.
Полностью расписание здесь.