Australian Open. Расписание 3-го дня. Турнир начнут Касаткина, Швентек, Рыбакина, Сафиуллин, Алькарас, Руне

Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 16 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(1) – ;

(8) – .

Вечер

(3) – ;

– (2).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

– (11);

– (18).

Вечер

(6) – ;

Ребекка Марино (Q) – (5).

Также во вторник турнир начнут трое россиян.

(14) сыграет с Пейтон Стернс первым запуском на Kia Arena.

Первым запуском на Корте №7 поборется с Тэллоном Грикспором (28).

встретится с Кристиной Букшей третьим запуском на Корте №17.

Полностью расписание здесь.

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