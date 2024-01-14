Australian Open. Расписание 3-го дня. Турнир начнут Касаткина, Швентек, Рыбакина, Сафиуллин, Алькарас, Руне

Теги Ришар Гаске Australian Open ATP WTA Виктория Азаренко Альберт Рамос Ребекка Марино Каролина Плишкова Камила Джорджи Джессика Пегула Александр Зверев Дарья Касаткина Йошихито Нишиока Роман Сафиуллин Анна Блинкова София Кенин Каспер Рууд Елена Рыбакина Тэллон Грикспор Доминик Кепфер Ига Швентек Карлос Алькарас Кристина Букша Хольгер Руне Пейтон Стернс Теннис

Australian Open опубликовал расписание третьего игрового дня, 16 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Ига Швентек (1) – София Кенин;

Хольгер Руне (8) – Йошихито Нишиока.

Вечер

Елена Рыбакина (3) – Каролина Плишкова;

Ришар ГаскеКарлос Алькарас (2).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Альберт РамосКаспер Рууд (11);

Камила ДжорджиВиктория Азаренко (18).

Вечер

Александр Зверев (6) – Доминик Кепфер;

Ребекка Марино (Q) – Джессика Пегула (5).

Также во вторник турнир начнут трое россиян.

Дарья Касаткина (14) сыграет с Пейтон Стернс первым запуском на Kia Arena.

Первым запуском на Корте №7 Роман Сафиуллин поборется с Тэллоном Грикспором (28).

Анна Блинкова встретится с Кристиной Букшей третьим запуском на Корте №17.

Полностью расписание здесь.

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2 комментария
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Рыбакина может быть довольна, всё-таки поставили на Рода Лэйвера.
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Ответ Jefri AG
Рыбакина может быть довольна, всё-таки поставили на Рода Лэйвера.
Рыбакина/Плишкова сильная вывеска.
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