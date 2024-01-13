Алькарас о выступлении на Australian Open: «Хочу бороться с лучшими, чтобы понимать, на каком уровне нахожусь»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас высказался о соперничестве с Новаком Джоковичем в Австралии.

– На днях вы играли c Алексом де Минауром. Что вы думаете об его игре? Как далеко он может пройти?

– Он очень хороший игрок, сейчас он в отличной форме. Полторы недели назад он обыграл Новака, прошел других сильных соперников на United Cup. Думаю, он подходит к Australian Open с большой уверенностью. За ним стоит понаблюдать. Думаю, он может дойти до решающих стадий.

Он играет дома, и для него это дополнительная мотивация. Думаю, он справится.

– Турнир длинный, но это корт Новака. Здесь его почти никто не обыгрывал. Дает ли это вам больше мотивации или, может, вам будет комфортнее в роли андердога?

– Конечно, для меня это дополнительная мотивация. Я амбициозен и хочу бороться с лучшими, чтобы понимать, на каком уровне нахожусь. Это отличная проверка – бороться с ним на турнирах, где он практически непобедим.

Я хочу выйти в финал и, надеюсь, сыграть там с Новаком. Было бы здорово. Но да, я знаю статистику, и она меня дополнительно мотивирует.

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3 комментария
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недооценивает важность полуфинала: в финал выйдет шахматист
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Сейчас кажется что этот ТБШ совершенно мало предсказуем. Если не Новак, то собирается сразу несколько вариантов.
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На "выставочном" был не в пике формы. Пулял по аутам
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