Джессика Пегула: «С 6-7 лет моей целью было стать профессионалом, стать №1, выигрывать турниры «Большого шлема»

Джессика Пегула рассказала, какую роль теннис занимает в ее жизни.

– У вас есть благотворительная организация, бизнес, у вас успешная семейная история. Какие перспективы это дает вам как профессиональному спортсмену? Теннис – это все для вас, или вы можете сделать шаг назад и сказать: «Он важен, но не всегда имеет такое большое значение?»

– На протяжении всей карьеры я постоянно задаюсь этим вопросом. Да, я стала сосредотачиваться на других вещах, потому что у меня было много травм. Это реальность, с которой приходится столкнуться. Я подумала, что для меня было бы полезно заняться другими вещами, и я все еще думаю, что полезно иметь интересы вне корта.

Говорят, что лучшее, что можно сделать, чтобы не загоняться, – это помогать другим людям или что-то в этом роде. Это и моя точка зрения.

Но в то же время теннис – вся моя жизнь. С 6-7 лет моей целью было стать профессионалом, стать №1, выигрывать турниры «Большого шлема», и это никуда не исчезло. Так что я бы сказала, что и да, и нет. Да, теннис – это все, но в то же время нужно иметь правильный, здоровый взгляд на вещи, чтобы продолжать совершенствоваться и продолжать играть.

Сезон очень трудный и длинный, и я думаю, что в такие трудные моменты такой взгляд может быть очень полезен.

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