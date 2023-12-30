Руне о работе с Беккером: «У него много опыта, потому что он был на моем месте. Он знает, что я чувствую»

Теги ATP Борис Беккер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, что ему дает работа с Борисом Беккером.

«Пока все отлично. Мы много работали над разными вещами на корте. У него много опыта, потому что он был на моем месте. Он знает, что я чувствую. Я считаю, что если ты не переживал такие моменты лично, то не можешь знать, через что проходит игрок и каково ему играть под давлением.

Здорово, что он может поделиться опытом из своей карьеры – так я быстрее прогрессирую. Хорошо, что он рядом».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий