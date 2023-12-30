Руне о работе с Беккером: «У него много опыта, потому что он был на моем месте. Он знает, что я чувствую»

Хольгер Руне рассказал, что ему дает работа с Борисом Беккером.

«Пока все отлично. Мы много работали над разными вещами на корте. У него много опыта, потому что он был на моем месте. Он знает, что я чувствую. Я считаю, что если ты не переживал такие моменты лично, то не можешь знать, через что проходит игрок и каково ему играть под давлением.

Здорово, что он может поделиться опытом из своей карьеры – так я быстрее прогрессирую. Хорошо, что он рядом».

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