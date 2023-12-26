Тим Хенмэн: «По игре Синнер полностью сократил отставание от Алькараса»

Тим Хенмэн оценил игру Карлоса Алькараса и его соперничество с Янником Синнером.

«У Карлоса потрясающая разносторонняя игра, он универсален и все еще очень молод. Он из тех, кто принимает вызовы и любит конкуренцию.

У него есть элемент соперничества с Джоковичем, потому что они из разных эпох. Но также он близок к Синнеру и Руне. Думаю, эти трое парней будут разыгрывать между собой крупнейшие трофеи. И это так важно для нашего спорта. Мы любим такие соперничества.

У Алькараса и Синнера всегда потрясающие матчи. Это разные личности с похожей игрой. Думаю, Алькарас чуть более универсален, но если говорить про удары с задней линии, то Синнер феноменален.

Казалось, Алькарас 100% на шаг впереди Синнера, но судя по тому, как Янник играл в конце этого года, думаю, он полностью сократил отставание».

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