Тим Хенмэн: «По игре Синнер полностью сократил отставание от Алькараса»
Тим Хенмэн оценил игру Карлоса Алькараса и его соперничество с Янником Синнером.
«У Карлоса потрясающая разносторонняя игра, он универсален и все еще очень молод. Он из тех, кто принимает вызовы и любит конкуренцию.
У него есть элемент соперничества с Джоковичем, потому что они из разных эпох. Но также он близок к Синнеру и Руне. Думаю, эти трое парней будут разыгрывать между собой крупнейшие трофеи. И это так важно для нашего спорта. Мы любим такие соперничества.
У Алькараса и Синнера всегда потрясающие матчи. Это разные личности с похожей игрой. Думаю, Алькарас чуть более универсален, но если говорить про удары с задней линии, то Синнер феноменален.
Казалось, Алькарас 100% на шаг впереди Синнера, но судя по тому, как Янник играл в конце этого года, думаю, он полностью сократил отставание».
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Вот Зверев тоже был хорош в 2х уже в 18м, на итоге прошел последовательно феда и джоку, а в трех на пик вышел только 3 года спустя, да и то только на год в итоге.
Посмотрим, обыграет ли Янник кого-то из топ3 на шлемах в следующем году