Тим Хенмэн: «По игре Синнер полностью сократил отставание от Алькараса»

Теги Тим Хенмэн ATP Карлос Алькарас Теннис

Тим Хенмэн оценил игру Карлоса Алькараса и его соперничество с Янником Синнером.

«У Карлоса потрясающая разносторонняя игра, он универсален и все еще очень молод. Он из тех, кто принимает вызовы и любит конкуренцию. 

У него есть элемент соперничества с Джоковичем, потому что они из разных эпох. Но также он близок к Синнеру и Руне. Думаю, эти трое парней будут разыгрывать между собой крупнейшие трофеи. И это так важно для нашего спорта. Мы любим такие соперничества.

У Алькараса и Синнера всегда потрясающие матчи. Это разные личности с похожей игрой. Думаю, Алькарас чуть более универсален, но если говорить про удары с задней линии, то Синнер феноменален.

Казалось, Алькарас 100% на шаг впереди Синнера, но судя по тому, как Янник играл в конце этого года, думаю, он полностью сократил отставание».

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3 комментария
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Пока Синнер стал конкурентен топ3 в 2х сетовом формате.
Вот Зверев тоже был хорош в 2х уже в 18м, на итоге прошел последовательно феда и джоку, а в трех на пик вышел только 3 года спустя, да и то только на год в итоге.
Посмотрим, обыграет ли Янник кого-то из топ3 на шлемах в следующем году
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Ну по поводу отставания, лично я видел его в том что Карлос очень разнообразно играет и очень смело и рискованно, что привлекает, Синнер был более односторонний, типичный бэйслайнер, только на задней линии, но судя по его последним матчам, он действительно немного поменял игру, внёс резанный удар и укороченный на постоянную основу, в общем 2024 обещает быть интересным
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Подача у Синнера получше , у Алькараса движение , будущие Джокович и Надаль ..)
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