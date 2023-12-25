Хенмэн о возвращении Надаля: «Будет потрясающе, если он выиграет любой турнир»

Тим Хенмэн прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля в тур.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» вернется после почти года вне тура из-за травмы бедра. Хенмэна спросила, сможет ли подняться на вершину.

«Он один из невероятных чемпионов, так что это возможно. Но, по-моему, маловероятно.

Нужно еще учитывать, что Рафа очень хорош на харде, но на грунте он на уровне, который до нелепого высокий. Так что хард будет для него подготовительным этапом.

Ему нужно приезжать на турниры, проводить длинные матчи, справляться с трудностями. Непросто взять и вернуться к соревнованиям.

Если он сможет избежать травм и провести турниры в начале сезона, его возвращение по-настоящему начнется на грунте. Тогда мы сможем сказать, будет ли у него возможность выиграть еще «Большой шлем».

Будет потрясающе, если он выиграет любой турнир, потому что это непросто. И Рафа вернулся не для того, чтобы выходить в четвертьфиналы и полуфиналы. Он хочет выигрывать крупнейшие титулы. И начало сезона многое скажет о том, будет ли он на что-то претендовать».

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