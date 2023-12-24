Беккер о проблемах Алькараса с мотивацией: «Со мной в 20 лет такое было»

Теги ATP Борис Беккер Карлос Алькарас Теннис

Борис Беккер заявил, что у Карлоса Алькараса есть проблемы с мотивацией.

«Мне всегда казалось, что когда падает мотивация, организм страдает. Если пропускаешь тренировки, вероятность травмы или физического дискомфорта повышается. 

Со мной в 20 лет такое было, и мне кажется, что у Алькараса та же ситуация. По-моему, это логично, когда человек так рано добивается большого успеха. Такое со всеми случалось. 

Я знаю, что Ферреро отмечал некоторые трудности с тем, чтобы весь год поддерживать Карлоса на пике формы. Но я убежден, что они найдут решение».

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