Беккер о проблемах Алькараса с мотивацией: «Со мной в 20 лет такое было»

Борис Беккер заявил, что у Карлоса Алькараса есть проблемы с мотивацией.

«Мне всегда казалось, что когда падает мотивация, организм страдает. Если пропускаешь тренировки, вероятность травмы или физического дискомфорта повышается.

Со мной в 20 лет такое было, и мне кажется, что у Алькараса та же ситуация. По-моему, это логично, когда человек так рано добивается большого успеха. Такое со всеми случалось.

Я знаю, что Ферреро отмечал некоторые трудности с тем, чтобы весь год поддерживать Карлоса на пике формы. Но я убежден, что они найдут решение».