Евгений Кафельников: «Теннисисты стали более однообразными, у них один стиль – игра на задней линии. У кого есть вариативность, тот и на вершине»

Евгений Кафельников считает, что современному теннису не хватает разнообразия.

Он рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Сейчас многие говорят, что игроки стали более универсальными. Это результат того, что покрытия стали одинаковыми?

– Я не считаю, что игроки стали универсальными. Абсолютно не считаю. Игроки наоборот стали более однообразными, у них один стиль – игра на задней линии.

Кто более-менее имеет голову и у кого есть вариативность, тот и выигрывает, тот и на вершине. Я имею в виду Джоковича. Тот же Синнер начал немного менять стиль.

А так в основном все играют одинаково – кто кого перебьет, тот и выигрывает.

– Кто из современных игроков вам больше всего нравится по стилю?

– Трудно кого-то выделить. Еще раз говорю, универсала, который бы одинаково хорошо играл на задней линии, с лета и подавал, я не знаю.

– Алькарас?

– Он пытается, но его игра с лета еще оставляет желать лучшего. Если он этот элемент подтянет хотя бы на 10-15%, то он сможет. Но пока что нет.

– А Циципас? Он много ходит к сетке.

– Я не видел ни одного матча, где он после подачи агрессивно выходил бы к сетке. Он все равно делает акцент на игру на задней линии.

– Что должно произойти, чтобы вернулось былое разнообразие стилей?

– Элементарно – нужно сделать так, чтобы на всех турнирах было не одно и то же покрытие. В свое время Кубок Кремля был на ковре. «Мастерсы» тоже были на быстрых покрытиях. Помню, в Стокгольме был очень быстрый корт.

А проще всего – Всеанглийскому теннисному клубу нужно найти нормального агронома, который бы сделал траву такой, какой она должна быть, а не жесткой до такой степени, что можно смэш бить с отскока. В мое время мяч после подачи никогда выше колена не отскакивал. А сейчас он может отскочить выше головы.

– В условиях универсализации покрытий появление разнообразных стилей невозможно?

– Исключено.

Когда теннисисты были сильнее: в 90-е или сейчас? Поговорили с Евгением Кафельниковым

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