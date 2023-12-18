Хачанов сыграет на выставочном турнире в Коойонге

Стала известна заявка выставочного турнира в Коойонге, который пройдет перед – 10-12 января.

В нее вошли:

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Марк Полманс;

Чжан Чжичжэнь.

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