Хачанов сыграет на выставочном турнире в Коойонге

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Стала известна заявка выставочного турнира в Коойонге, который пройдет перед Australian Open – 10-12 января.

В нее вошли:

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1 комментарий
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Для выставки крутой состав, однако.
Успеха Карену!

А в это время ....
Новак Джокович проводит 404 неделю на 1й строчке рейтинга АТР.
Привет Веронике))))
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