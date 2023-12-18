Хачанов сыграет на выставочном турнире в Коойонге
Стала известна заявка выставочного турнира в Коойонге, который пройдет перед Australian Open – 10-12 января.
В нее вошли:
- Карен Хачанов;
- Янник Синнер;
- Хольгер Руне;
- Каспер Рууд;
- Энди Маррей;
- Стэн Вавринка;
- Доминик Тим;
- Фрэнсис Тиафу;
- Милош Раонич;
- Марин Чилич;
- Марк Полманс;
- Чжан Чжичжэнь.
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