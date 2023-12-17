Джек Дрэйпер: «Когда Радукану в форме, она невероятная теннисистка. Однажды она снова будет играть в финалах и занимать высокие места»

Джек Дрэйпер поддержал чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану.

«Безусловно, когда она в форме, она невероятный игрок.

Она долго боролась с травмами. Мне кажется, люди забывают, что перед победой на US Open она еще училась в школе. Она не так много тренировалась. Очевидно, что она добилась огромного успеха и достигла того, о чем люди мечтают всю карьеру.

И мне кажется, ошибочно ожидать от нее многого после этого успеха, потому что у нее, возможно, еще нет того физического фундамента, того опыта выступлений в туре и всего остального, что есть у других игроков. Но талант, которым она обладает, и зрелость, которую она проявила на US Open, просто на запредельном уровне.

Я думаю, что если она сможет набрать хорошую физическую форму, позволяющую месяцами и годами сохранять стойкость, и продолжит работать над своей игрой, то она будет одной из лучших в мире и снова начнет бороться за «Большие шлемы».

Она мотивирована и хочет вернуться. Я не знаю, как будет складываться ее жизнь, но знаю, что однажды, в следующем году или еще через год, она снова будет играть в финалах и занимать высокие места, потому что у нее все для этого есть. Это лишь вопрос времени».

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