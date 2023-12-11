Джокович о том, что мог бы стать президентом Сербии: «У меня нет никаких политических чаяний»
Новак Джокович прокомментировал мнение, что легко мог бы стать президентом Сербии.
«У меня нет никаких политических чаяний. Я не считаю, что это среда, в которой я могу процветать.
Но я могу иначе использовать свою популярность в стране и регионе, чтобы помогать обществу».
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То е добре.
Величайший! Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
Ну и хорошо, ну и правильно. Не представляю, чтобы Новаче пожимал руки представителям НАТО.
Станет президентом федерации тенниса Сербии - много пользы принесёт.