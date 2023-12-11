Джокович о том, что мог бы стать президентом Сербии: «У меня нет никаких политических чаяний»

Новак Джокович прокомментировал мнение, что легко мог бы стать президентом Сербии.

«У меня нет никаких политических чаяний. Я не считаю, что это среда, в которой я могу процветать.

Но я могу иначе использовать свою популярность в стране и регионе, чтобы помогать обществу».

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