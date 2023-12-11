Джокович о том, что мог бы стать президентом Сербии: «У меня нет никаких политических чаяний»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал мнение, что легко мог бы стать президентом Сербии.

«У меня нет никаких политических чаяний. Я не считаю, что это среда, в которой я могу процветать. 

Но я могу иначе использовать свою популярность в стране и регионе, чтобы помогать обществу».

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13 комментариев
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Ответ S.Graf
Сегодня на спортce Всемирный день Nо1е, штоле. То е добре. Величайший! Идемо дале. Айде Nо1е, айде!
Похоже Новак где то дал большое интервью ответил на кучу вопросов на разные темы, а здесь как всегда, дёрнули из контекста, то что по их мнению погорячее, и получилась целая куча новостей🤷‍♀️‼️
+11
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Сегодня на спортce Всемирный день Nо1е, штоле.
То е добре.
Величайший! Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
+9
-3
+6
Это точно. Хватит миру одного спортсмена на посту президента. Уже 23 года, как хватит.
+3
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+3
Ответ Йенс Мустерманн
Очередное лицемерие, это же очевидно. Зря что ли развернул флаг борьбы за права теннисистов со своими псевдо профсоюзом под названием РТРА? Это просто проба пера, так сказать. Наверняка попрётся потом в политику, как Джордж Веа.
Захочет станет президентом и думаю сербы охотно за него проголосуют, дело в желании самого Новака‼️
+4
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+3
/ я могу иначе использовать свою популярность в стране и регионе, чтобы помогать обществу /

Ну и хорошо, ну и правильно. Не представляю, чтобы Новаче пожимал руки представителям НАТО.

Станет президентом федерации тенниса Сербии - много пользы принесёт.
+1
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+1
Ответ dedpihto59
Похоже Новак где то дал большое интервью ответил на кучу вопросов на разные темы, а здесь как всегда, дёрнули из контекста, то что по их мнению погорячее, и получилась целая куча новостей🤷‍♀️‼️
В субботу было вью, да!
+3
-2
+1
Ответ Йенс Мустерманн
Очередное лицемерие, это же очевидно. Зря что ли развернул флаг борьбы за права теннисистов со своими псевдо профсоюзом под названием РТРА? Это просто проба пера, так сказать. Наверняка попрётся потом в политику, как Джордж Веа.
Ну ты то никуда не попрёшь
+1
0
+1
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