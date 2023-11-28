Александр Медведев: «Общался с представителем Надаля по поводу участия в турнире в Санкт-Петербурге»

Теги Рафаэль Надаль ATP WTA Александр Медведев Симона Халеп Теннис

Организаторы выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» рассказали, что вели переговоры об участии с Рафаэлем Надалем и Симоной Халеп.

«Общался с представителем Рафаэля Надаля. В его команде сообщили, что он не будет участвовать в турнирах [в декабре]. Сейчас он восстанавливается после серьезной травмы, которая у него была в этом году», – цитирует гендиректора соревнований Александра Медведева GoTennis.ru.

«Мы даже вели переговоры с Симоной Халеп. С нетерпением ждали, когда закончится разбирательство по ее делу. Надеялись, что новости будут положительными, но в итоге она получила длительную дисквалификацию. И Симона поблагодарила нас за предложение, но ответила в духе «Давайте не будем испытывать судьбу». Кроме того, Симона пообещала вернуться в Санкт-Петербург, когда закончится ее дисквалификация», – добавила гендиректор компании-организатора «Формула-ТХ» Наталия Камельзон.

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13 комментариев

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bubareska
Общался с представителем Джессики Альбы по поводу участия в фестивале «Зеркало» в Мичуринске
+37
-2
+35
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AlexandrZhurov
Жаль, уверен если бы не травма, смогли увидеть искрометную игру Рафы в битве за трофей Северной Пальмиры.
+20
-2
+18
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cosset
я чуть не поперхнулась) ну, нельзя же вот так, на серьезных щах такое заявлять!
+16
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+16
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Максим Столбов
Медведев конечно знатный балабол
+11
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nmnackjbxkasbk
ага, осталось уговорить Рокфеллера
+9
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starik
Что по поводу участия Сампраса? Агасси? ;)
+10
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nmnackjbxkasbk
Ответ AlexandrZhurov
Жаль, уверен если бы не травма, смогли увидеть искрометную игру Рафы в битве за трофей Северной Пальмиры.
и Южной
+5
-1
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Йенс Мустерманн
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Надо было обратиться к одному известному любителю горячительных напитков, некоему Срджану, тот наверняка смог бы привезти своего старшего сына.
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S.Graf
Я тоже общался с Рафиком по поводу обнародования всех результатов его допинг-проб (как он сам обещал во время судилища над французской министершей)
Ответа пока не поступало. Может, потому, что список длинный.
пхх))))
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Бен Ротенберг
Интересно, Медведев с «представителями Надаля» через медиума общался, или как?
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sashati
Ответ starik
Что по поводу участия Сампраса? Агасси? ;)
Агасси был у нас, слил все и удрал)
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Бен Ротенберг
Ответ starik
Что по поводу участия Сампраса? Агасси? ;)
Наверняка Федерер сам напрашивался, но ему отказали.
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