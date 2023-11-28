Александр Медведев: «Общался с представителем Надаля по поводу участия в турнире в Санкт-Петербурге»

Организаторы выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» рассказали, что вели переговоры об участии с Рафаэлем Надалем и Симоной Халеп.

«Общался с представителем Рафаэля Надаля. В его команде сообщили, что он не будет участвовать в турнирах [в декабре]. Сейчас он восстанавливается после серьезной травмы, которая у него была в этом году», – цитирует гендиректора соревнований Александра Медведева GoTennis.ru.

«Мы даже вели переговоры с Симоной Халеп. С нетерпением ждали, когда закончится разбирательство по ее делу. Надеялись, что новости будут положительными, но в итоге она получила длительную дисквалификацию. И Симона поблагодарила нас за предложение, но ответила в духе «Давайте не будем испытывать судьбу». Кроме того, Симона пообещала вернуться в Санкт-Петербург, когда закончится ее дисквалификация», – добавила гендиректор компании-организатора «Формула-ТХ» Наталия Камельзон.

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