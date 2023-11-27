Синнер и Де Минаур выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 и 6:1 в ATP, в WTA Швентек – лидер с отрывом в 28

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В ATP Янник Синнер и Алекс де Минаур в 2023-м выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 или 6:1.

В мужском туре лидерами по разгромным партиям стали:

В женском туре лидером стала Ига Швентек:

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11 комментариев

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CIA
Музетти-то на ком успел эту стату набить омг
+6
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Берни Парент
У Иги в 2023-м просто-таки фирменный знак, выиграть партию всухую.
+5
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бизе
Даня очень много сетов выиграл со счётом 6-2 .
+1
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Йенс Мустерманн
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Снимаю шляпу перед пани Кепкой.
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-4
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Dikki Shelton
Ига как всегда на первом месте. Ждем новых рекордов от лучшей теннисистки мира 👍💖✊
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бизе
Если быть точным , то в 2023 году Даниил выиграл 39 сетов со счётом 6-2 , мощно .
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Buhmichael
Дашка в топ-10))
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Владимир Боргер
Ответ CIA
Музетти-то на ком успел эту стату набить омг
Согласен, удивительно. И для Даши тоже.
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