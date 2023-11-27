Синнер и Де Минаур выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 и 6:1 в ATP, в WTA Швентек – лидер с отрывом в 28
В ATP Янник Синнер и Алекс де Минаур в 2023-м выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 или 6:1.
В мужском туре лидерами по разгромным партиям стали:
- Синнер – 25;
- Де Минаур – 25;
- Новак Джокович – 21;
- Лоренцо Музетти – 20;
- Александр Зверев – 20;
- Даниил Медведев – 16;
- Тэйлор Фриц – 15;
- Андрей Рублев – 15;
- Григор Димитров – 14;
- Карлос Алькарас – 14;
- Томми Пол – 14.
В женском туре лидером стала Ига Швентек:
- Швентек – 54;
- Джессика Пегула – 26;
- Коко Гауфф – 23;
- Арина Соболенко – 23;
- Циньвэнь Чжэн – 20;
- Алена Остапенко – 19;
- Маркета Вондроушова – 19;
- Дарья Касаткина – 16;
- Мэдисон Киз – 16;
- Людмила Самсонова – 15.
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