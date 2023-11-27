Синнер и Де Минаур выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 и 6:1 в ATP, в WTA Швентек – лидер с отрывом в 28

В ATP Янник Синнер и Алекс де Минаур в 2023-м выиграли больше всех сетов со счетом 6:0 или 6:1.

В мужском туре лидерами по разгромным партиям стали:

Синнер – 25;

Де Минаур – 25;

– 21;

– 20;

– 20;

– 16;

– 15;

– 15;

– 14;

– 14;

– 14.

В женском туре лидером стала :

Швентек – 54;

– 26;

– 23;

– 23;

– 20;

– 19;

– 19;

– 16;

– 16;

– 15.

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