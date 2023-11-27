Карлос Алькарас: «В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч»
Карлос Алькарас прокомментировал увлечение шахматами.
На прошлой неделе он в Мурсии на улице играл с местными любителями.
«Это помогает мне быстрее мыслить, наблюдать ходы, видеть, какой ход ты хочешь сделать, понимать стратегию. Держать сосредоточенность. В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч. В этом смысле они довольно похожи.
Это мне помогает, потому что ты сосредоточен, мозг работает».
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А в шахматах если заруинишь дебют, то потом скорее всего будет признание поражения
До меня уже написали. Как раз в этом они противоположны. В теннисе (или в баскетболе, например, если про командную игру говорим) одна грубая ошибка в 99.9% случаев не значит ничего. Более того, она как раз может помочь собраться и улучшить свою игру.
В шахматах, если играют люди хоть с каким-то рейтингом, то непреднамеренная потеря, например, фигуры - то это на 99% поражение. Да даже если из дебюта плохо выходишь, то всё. Поэтому шахматы, как раз, психологически сложны тем, что один очень плохой год - и туши свечи. Поэтому концентрация должна быть максимальной на протяжении всей игры. В этом, кстати, одно из главных стратегических преимуществ Магнуса Карлсена - он это умеет. В отличие от, например, Непомнящего, который так не может. Поэтому и проигрывает в решающих матчах.
Так что глупость Алькарас ляпнул. Но он теннисист, ему можно )
https://www.youtube.com/watch?v=sx_qfHmp7DA