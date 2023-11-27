Карлос Алькарас: «В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал увлечение шахматами.

На прошлой неделе он в Мурсии на улице играл с местными любителями.

«Это помогает мне быстрее мыслить, наблюдать ходы, видеть, какой ход ты хочешь сделать, понимать стратегию. Держать сосредоточенность. В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч. В этом смысле они довольно похожи.

Это мне помогает, потому что ты сосредоточен, мозг работает».

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29 комментариев

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АРХАТ
Не сказал бы. В теннисе достаточно времени чтобы исправить грубые косяки, особенно на шлемах. Можно рагромно слить первый сет, но потом вернуться.
А в шахматах если заруинишь дебют, то потом скорее всего будет признание поражения
+27
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+25
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afry
Ответ Stas Salesov
Что-то не видно Ферреро за спиной, неужели Графуля в очередной раз оказался не прав😕
Хуан Карлос ему по радионяне ходы диктует.
+20
-5
+15
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afry
Ответ cosset
надо разбивать стереотип о том, что спортсмены тугодумы)
Согласна. Но Карлос для этого не лучшая кандидатура)))
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Arty Novikoff
"В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч. В этом смысле они довольно похожи."

До меня уже написали. Как раз в этом они противоположны. В теннисе (или в баскетболе, например, если про командную игру говорим) одна грубая ошибка в 99.9% случаев не значит ничего. Более того, она как раз может помочь собраться и улучшить свою игру.

В шахматах, если играют люди хоть с каким-то рейтингом, то непреднамеренная потеря, например, фигуры - то это на 99% поражение. Да даже если из дебюта плохо выходишь, то всё. Поэтому шахматы, как раз, психологически сложны тем, что один очень плохой год - и туши свечи. Поэтому концентрация должна быть максимальной на протяжении всей игры. В этом, кстати, одно из главных стратегических преимуществ Магнуса Карлсена - он это умеет. В отличие от, например, Непомнящего, который так не может. Поэтому и проигрывает в решающих матчах.

Так что глупость Алькарас ляпнул. Но он теннисист, ему можно )
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Семен Иванисов
почему он не упомянул Джоковича?
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бизе
Ответ Arty Novikoff
"В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч. В этом смысле они довольно похожи." До меня уже написали. Как раз в этом они противоположны. В теннисе (или в баскетболе, например, если про командную игру говорим) одна грубая ошибка в 99.9% случаев не значит ничего. Более того, она как раз может помочь собраться и улучшить свою игру. В шахматах, если играют люди хоть с каким-то рейтингом, то непреднамеренная потеря, например, фигуры - то это на 99% поражение. Да даже если из дебюта плохо выходишь, то всё. Поэтому шахматы, как раз, психологически сложны тем, что один очень плохой год - и туши свечи. Поэтому концентрация должна быть максимальной на протяжении всей игры. В этом, кстати, одно из главных стратегических преимуществ Магнуса Карлсена - он это умеет. В отличие от, например, Непомнящего, который так не может. Поэтому и проигрывает в решающих матчах. Так что глупость Алькарас ляпнул. Но он теннисист, ему можно )
Не стоит быть столь категоричным , теннисисты мыслят ничуть не хуже шахматистов , так что Ваше последнее предложение - дань домыслам , а не реальность . В остальном согласен , есть различия в ценности ошибок , но и в шахматах есть масса неточностей , которые легко исправляются , а выход из дебюта в плохой позиции - это совсем не приговор , реализовать преимущество зачастую намного сложнее , чем его получить , а некоторые игроки высокого уровня специально делают ходы сомнительные , дабы вывести соперника из зоны комфорта , а потом переиграть его в сложной комбинационной игре .
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Kazanest
Ответ Григорий Шутров
На Chess com появился бот Алькараса, рейтинг 1000, смех один.
Григорий, у тебя какой рейтинг?
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бизе
Ответ Arty Novikoff
Потеря концентрации важна и для столяра. Можно руку потерять. Вы можете, конечно, продолжать защищать глупое замечание теннисиста, не соображающего в шахматах, но по причине своей популярности, думающего, что он может высказываться по любому поводу. Но вас, как и его, это не красит )
Да нет , я просто трезво смотрю на ситуацию - Вам кажется , что Вы разбираетесь в шахматах лучше Алькараса , мне кажется , что я разбираюсь в шахматах лучше Вас , условному Крамнику кажется , что он разбирается в шахматах лучше меня , и эту бессмысленную цепочку можно продолжить до бесконечности , выискивая друг у друга ошибки . Карлос популяризирует шахматы , он может приводить любые аналогии и будет молодцом , а Вы некорректно завершили Ваш пассаж , а теперь не хотите признавать очевидное , это не красит уже Вас и это элементарно , Ватсон .
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m-mezon
Вообще не фанат Карлоса, но здесь он милый. Сидит с дедами играет. На лавры не претендует. Шахматам - в плюс. Популяризация вида спорта.
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sashati
Он еще про шахбокстеннис не знает)
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Евгений Фабиянчук
Ответ Omniscius
Но в шахматах одна проигранная партия мало что значит, всегда есть вторая с тем же соперником и обычно играешь со всеми на турнире, независимо от результатов.
опытный игрок может без сверхусилий "засушить" игру, если повел в счёте
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Stas Salesov
Что-то не видно Ферреро за спиной, неужели Графуля в очередной раз оказался не прав😕
+8
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Берни Парент
Ответ Arty Novikoff
"В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч. В этом смысле они довольно похожи." До меня уже написали. Как раз в этом они противоположны. В теннисе (или в баскетболе, например, если про командную игру говорим) одна грубая ошибка в 99.9% случаев не значит ничего. Более того, она как раз может помочь собраться и улучшить свою игру. В шахматах, если играют люди хоть с каким-то рейтингом, то непреднамеренная потеря, например, фигуры - то это на 99% поражение. Да даже если из дебюта плохо выходишь, то всё. Поэтому шахматы, как раз, психологически сложны тем, что один очень плохой год - и туши свечи. Поэтому концентрация должна быть максимальной на протяжении всей игры. В этом, кстати, одно из главных стратегических преимуществ Магнуса Карлсена - он это умеет. В отличие от, например, Непомнящего, который так не может. Поэтому и проигрывает в решающих матчах. Так что глупость Алькарас ляпнул. Но он теннисист, ему можно )
Абсолютно согласен с оценкой шахмат, именно как игры. Теннис также, безусловно, требует концентрации. Чуть расслабился, отвлёкся и уже проиграл гейм на своей подаче. Иное дело, что в отличие от шахмат, подобная ошибка далеко не всегда становится фатальной.
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бизе
Ответ Arty Novikoff
"Не стоит быть столь категоричным , теннисисты мыслят ничуть не хуже шахматистов" Что это за странные слова? Что значит "мыслят не хуже"? По каким критериям вы оцениваете "мыслят не хуже"? В каких единицах это выражается? Я написал, что Алькарас сказал глупость относительно именно одного утверждения, насчет похожести шахмат и тенниса. И аргументировал это. Причем тут "категоричность" и "домыслы"? Не надо обобщать и искать в моем тексте того, чего там нет.
Алькарас все сказал по делу , он говорил про потерю концентрации внимания и это правильно и для тенниса , и для шахмат . Другое дело - масштаб отвлеченности , Вы просто подробнее остановились на следствиях , но никак не опровергли его мысль , как Вам кажется . Тем более , он говорил не по-русски , и здесь перевод со всеми вытекающими последствиями . Не стоит умничать там , где это не требуется .
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Берни Парент
Без всяких намёков! Просто вспомнилось. Конец сезона, почему бы и не улыбнуться:

https://www.youtube.com/watch?v=sx_qfHmp7DA
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romancureman
Ответ afry
Хуан Карлос ему по радионяне ходы диктует.
а прикиньте да, он у него в голове графикой живёт. Шварценеггер вспомнился
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AFP1
Ответ тв глядач
Вот вот
Отсюда вывод, что за стул его посадили просто, сидит просто улыбается -)).
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Крымсода
Ответ АРХАТ
Не сказал бы. В теннисе достаточно времени чтобы исправить грубые косяки, особенно на шлемах. Можно рагромно слить первый сет, но потом вернуться. А в шахматах если заруинишь дебют, то потом скорее всего будет признание поражения
Другой вопрос, что дебют - это теория, а многие все равно из него выходят с потерями.
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dedpihto59
Интересен результат🤷‍♀️‼️
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cosset
надо разбивать стереотип о том, что спортсмены тугодумы)
+2
-2
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