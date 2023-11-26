Кириос о мнении, что Синнер теперь ночной кошмар Джоковича: «Думаю, Новаку снятся его банковский счет и его достижения»

Ник Кириос отреагировал на пост о поражении Новака Джоковича от Янника Синнера.

вчера упустил три матчбола в матче Кубка Дэвиса против итальянца.

В твиттере предположили, что « приснится к Новаку в кошмарах».

Австралиец ответил: «Спорно, хахаха. Думаю, что Новаку снятся его банковский счет и его достижения и что он спит как младенец».

Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

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