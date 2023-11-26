Кириос о мнении, что Синнер теперь ночной кошмар Джоковича: «Думаю, Новаку снятся его банковский счет и его достижения»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса Янник Синнер Теннис

Ник Кириос отреагировал на пост о поражении Новака Джоковича от Янника Синнера.

Джокович вчера упустил три матчбола в матче Кубка Дэвиса против итальянца.

В твиттере предположили, что «Янник приснится к Новаку в кошмарах».

Австралиец ответил: «Спорно, хахаха. Думаю, что Новаку снятся его банковский счет и его достижения и что он спит как младенец».

Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

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16 комментариев

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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
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Фантазии это последнее, что осталось у вамосов
+29
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bars1998
за то Федали не спят , им сняться все рекорды Серба , 40:15 итд,
Хочу их обрадовать у Серба 410 недель скоро первой ракеткой мира будет , заранее тортик пусть закажут)
+31
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+25
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dedpihto59
Ответ Хозяин патриотов
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Всю карьеру ловят, вот прямо перед матчем с Синнером, в очередной раз проверили чистый, а непрерывный допинг Новака существует только в твоём больном воображении! Тебя просто бесит, величие Джоковича и то что твой кумир уже никогда его не сможет превзойти и от бессилия на это повлиять, ты несёшь эту чушь‼️
+15
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+12
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4sxcv2ksjg
Ответ bars1998
за то Федали не спят , им сняться все рекорды Серба , 40:15 итд, Хочу их обрадовать у Серба 410 недель скоро первой ракеткой мира будет , заранее тортик пусть закажут)
40-15 на подаче Феди им никого не перестанут снится 😁😁😁😁
+11
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+8
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Евгений Фабиянчук
всем привет! Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ! вот вроде проиграл обидно вчера, а хейтеры всё равно в ужасе и чем-то недовольны🤣🤣🤣 что это, если не величие?
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Verdo
хорошо зная Джоко, Ник уверен, что в будущем это сделает его только силнее
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S.Graf
Ответ Alex Morhan
Фантазии это последнее, что осталось у вамосов
Где?
Никакой фантазии и близко нет. Всё одна и та же заезженная пластинка
пхх))))
+5
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dedpihto59
Это Нику только во сне могут привидеться достижения Новака‼️
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m-mezon
Ответ dedpihto59
Это Нику только во сне могут привидеться достижения Новака‼️
Кирьос сказал, что Новаку снится его (Новака) счет и его (Новака) достижения, и он (Новак) спит как младенец. Что не так?
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Трёха Ника Киргиоса
Очередная порция БАЗЫ от Ника.
Хайп вокруг Синнера прикольный, конеш, но хочется осторожно напомнить, что за осень Янник не выиграл ничего, кроме пятисотников.
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Роман Берман
Ответ 4sxcv2ksjg
40-15 на подаче Феди им никого не перестанут снится 😁😁😁😁
причём не первый раз с в 2011 на юсо было то же самое
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Виктор Морев
Ответ Хозяин патриотов
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ситуация совсем другая, вот украинские спортсмены например на Олимпиаде в Токио 2020. выиграли всей сборной Украины одну золотую медаль, да и то только усилиями одного смуглого хлопца, а почему, да потому. на Олимпийских Играх усиленный допинг контроль, вот украинцi и нестали особо читерить !!
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exshepardjack
Ответ dedpihto59
Всю карьеру ловят, вот прямо перед матчем с Синнером, в очередной раз проверили чистый, а непрерывный допинг Новака существует только в твоём больном воображении! Тебя просто бесит, величие Джоковича и то что твой кумир уже никогда его не сможет превзойти и от бессилия на это повлиять, ты несёшь эту чушь‼️
ну так то результат еще не пришел допинг пробы перед матчем с синером)
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