Кириос о мнении, что Синнер теперь ночной кошмар Джоковича: «Думаю, Новаку снятся его банковский счет и его достижения»
Ник Кириос отреагировал на пост о поражении Новака Джоковича от Янника Синнера.
Джокович вчера упустил три матчбола в матче Кубка Дэвиса против итальянца.
В твиттере предположили, что «Янник приснится к Новаку в кошмарах».
Австралиец ответил: «Спорно, хахаха. Думаю, что Новаку снятся его банковский счет и его достижения и что он спит как младенец».
Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса
Хочу их обрадовать у Серба 410 недель скоро первой ракеткой мира будет , заранее тортик пусть закажут)
Никакой фантазии и близко нет. Всё одна и та же заезженная пластинка
пхх))))
Хайп вокруг Синнера прикольный, конеш, но хочется осторожно напомнить, что за осень Янник не выиграл ничего, кроме пятисотников.