Джокович — Синнер: прогноз на финал Итогового турнира АТР

Подошел к концу очередной Итоговый турнир АТР в Турине. В решающем матче встретятся первая ракетка мира Новак Джокович и хозяин корта итальянец Янник Синнер. Матч состоится 19 ноября, начало в 20:00 по московскому времени

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Итоговый турнир АТР: Новак Джокович — Янник Синнер прямая трансляция матча 19.11.2023

Когда образовались полуфинальные пары многие говорили именно про такой финал. Было очевидно, что в Зеленой группе теннисисты в данный момент выступают сильнее, что и доказали Новак Джокович и Янник Синнер. В итоге в ходе короткого турнира они сыграют уже второй раз. Во втором туре в группе они провели трехсетовый поединок с двумя тай-брейками. Серб проиграл, но наверняка сделал выводы. Вообще его попадание даже в полуфинал висело на волоске и зависело как раз от Синнера. Итальянец должен был в матче последнего тура обыгрывать Хольгера Руне. При этом самому Джоковичу необходимо было одержать победу над поляком Хубертом Хуркачем, который заменил получившего травму Стиефаноса Циципаса. В итоге все так и произошло. Новак вышел в полуфинал со второго места и встречался с Карлосом Алькарасом. В текущем сезоне теннисисты встречались три раза, и каждый их матч превращался в спектакль с непредсказуемым действием. Но не в этот раз. Испанец лишний раз подтвердил, что находится далеко не в лучшей форме. Он смог взять у серба только пять геймов, а лучшую игру демонстрировал только фрагментами. Для Джоковича это будет уже девятый финал итогового турнира, шесть раз ранее он его выигрывал. Столько же побед у Роджера Федерера, теперь Новак может установить еще один рекорд.

Для Янника Синнера концовка сезона получается очень яркой. В октябре он выиграл сразу два титула в Пекине и в Вене, причем оба раза взял верх над Даниилом Медведевым. Нельзя сказать, что это был какой-то необыкновенный сюрприз, но до этого Медведев выиграл у итальянца во всех шести поединках. Отставание по счету личных встреч Синнер за полтора месяца сократил наполовину. Полуфинал остался за Янником, причем играл он так, что казалось против Медведева играет сам Медведев и Джокович вместе взятые. Даниил считается одним из лучших в туре по игре на задней линии, но тут именно итальянец находил выход из самых трудных ситуаций и раз за разом переигрывал своего более опытного оппонента в длинных розыгрышах. Нельзя сказать, что россиянин играл плохо. Другое дело, если ты не используешь возможности для брейка, а твой соперник их реализует, то о победе речи идти не может. И все же Синнер после победы в первом сете уступил во второй партии на тай-брейке. Было интересно, как будут развиваться события в третьем сете, ведь психологическое преимущество должно было перейти в Медведеву. Однако сложилось впечатление, что Даниил, выиграв на тай-брейке, решил свою задачу и расслабился. Синнер, напротив, и не думал упускать нити игры, в итоге в третьем сете устроил россиянину разгром со счетом 6 : 1. Для Янника это будет первый финал итогового турнира. Более того, он стал первым итальянцем, который сыграет в решающем матче Итогового турнира АТР и сразу у себя на родине.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 1

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 55/6

победы/поражения Джоковича на харде в помещении — 8/1

рейтинг ATP Синнера — 4

победы/поражения Синнера в 2023 году — 61/14

победы/поражения Синнера на харде в помещении — 17/1

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Факты и статистика перед матчем Джокович — Синнер

Новак Джокович ни разу не проигрывал в финалах игрокам из Италии. В помещении на харде серб потерпел в этом году единственное поражение как раз от Синнера. Янник, в свою очередь, имеет действующую серию побед из десяти поединков подряд.

Статистика личных встреч Джокович — Синнер

Тут примерно все как у Синнера с Медведевым. До итогового турнира в Турине спортсмены встречались трижды, и все победы были на счету Джоковича. Первая встреча произошла в 2021 году на мастерсе в Монте-Карло, серб выиграл легко в двух сетах. Затем было два поединка подряд на Уимблдоне в 2022 и 2023 году. В Турине впервые соперники сыграли между собой на харде, покрытие, которое Джокович считает своим, но случилось его первое поражение от Янника.

Прогноз на матч Джокович — Синнер

Если Синнер продолжит демонстрировать такой же уровень тенниса, как и на протяжении всего турнира, то он может выиграть у Джоковича. Однако серб соперник уровня гораздо более высокого, чем Даниил Медведев и наверняка сделает выводы из поражения на групповом этапе. К тому же Янник хоть и уверен, но не идеален. В любом случае нас ждет очень интересный финал, в котором букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,53, выигрыш Синнера оценивается коэффициентом 2,60.

Наш прогноз: в полуфинале Джокович показал высочайший уровень тенниса, практически не дав Карлосу Алькарасу ни одного шанса, чтобы перевернуть ход игры. На первой подаче он набрал 81 процент очков. Если этот уровень сохранится, то Новака ждет седьмой титул итогового турнира.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису