Итоговый турнир АТР: Новак Джокович — Янник Синнер прямая трансляция матча 19.11.2023

В финале Итогового турнира АТР нас ждет ремейк матча второго тура группового этапа. Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером. Сможет ли серб взять реванш и в седьмой раз стать обладателем титула? Матч состоится 19 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.

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Джокович — Синнер: прогноз на финал Итогового турнира АТР

Турнир третий год подряд проходит в итальянском Турине на хардовом покрытии. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович в свои годы продолжает показывать феноменальный теннис. Понятно, что так вечно продолжаться не будет. Еще год-другой, несколько рекордов и на теннисный трон будет претендовать кто-то из представителей нового поколения. Двух их них серб обыграл уже на этом турнире. Сначала в первом круге он взял верх в трех сетах над Хольгером Руне, а в полуфинале уверенно в двух партиях нанес поражение Карлосу Алькарасу. Именно испанца считают первым наследником Джоковича или же его соотечественника Рафаэля Надаля. Но если Новак продолжает демонстрировать уверенный сильный теннис на протяжении всего сезона, то упомянутые молодые игроки пока выступают нестабильно. Тем интереснее будет наблюдать за развитием событий в следующем году, а пока Джокович на пороге еще одного серьезного достижения.

Прямая трансляция итогового турнира ATP 2023 по теннису

Янник Синнер как раз пример нестабильности. В первой половине сезона итальянец не блистал, но концовку выдал ударную. Произошло это не просто так, он очень хорошо поработал над первой подачей и игрой на задней линии. Сейчас в Турине мы видим совсем другого Синнера. Если Янник продолжит в том же духе, то вопрос с наследником трона станет спорным. Хотя каждый нейтральный болельщик хотел бы образования какой-либо новой троицы подобной Джоковичу, Надалю и Федереру. Победная поступь Синнера сейчас насчитывает десять матчей подряд, четыре из них он выиграл в Турине и претендует на большой денежный приз. В полуфинале в матче против Даниила Медведева в какой-то момент появились сомнения относительно успеха итальянца, но в третьей партии он их полностью развеял, выиграв ее со счетом 6 : 1.

Джокович и Синнер с учетом матча группового этапа встречались четыре раза. Впервые на грунте в Монте-Карло в 2001 году, затем дважды на Уимблдоне. Везде побеждал сербский теннисист. Специалисты полагают, что второй раз подряд Новак вряд ли уступит одному и тому же сопернику. Букмекеры считают также. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,53, на победу Синнера — 2,60.

Расписание и результаты итогового турнира ATP 2023 по теннису