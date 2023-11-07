ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении январского «Мастерса» (The Times)
ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении «Мастерса».
По информации The Times, он будет заканчиваться за неделю до Australian Open. Между Эр-Риядом и Мельбурном, где проходит «Большой шлем», восьмичасовая разница во времени.
Как сообщается, представители ATP и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии встретятся на следующей неделе во время итогового турнира в Турине, чтобы обсудить предложение, сумма которого оценивается почти в полмиллиарда долларов.
Турнир может появиться в календаре в 2025 году. Неизвестно, заменит ли новый «Мастерс» один из существующих.
Ранее Саудовская Аравия заявила о желании купить турнир в Майами или Мадриде.
С этого года в стране будет проходить молодежный итоговый турнир.
Во-первых, такой турнир создаёт кучу проблем для теннисистов. И на ровном месте. Всего неделя(!) на многочасовой перелёт в Австралию, джет-лаг и акклиматизацию - это очень мало.
Во-вторых, это ставит под удар все австралийские турниры перед АО, которых и так немного.
Конечно, в первый год дуда приедут почти все ТОПы. Но потом найдётся 1001 причина, чтобы профилонить такой "аттракцион невиданной щедрости"
Вот и нафига попу гармонь?...
Это превратится либо в новую Гвадалахару, где великолепная организация но состав боле тянет на турнир 250, либо закроется нафиг после первого же когда когда все начнут орать
+ многочасовой перелёт из сухой и жаркой Аравии в холодный и дождливый (= влажный) Лондон.
так себе экстримчик)
а вот в феврале можно - в календаре довольно большой перерыв между большими турнирами - от АО до Саншайн Дабла, и в кач-ве окончания "арабской серии" поставить Мастерс в СА - отличная идея, как по мне) жаль, что я не шейх(
на крайняк можно один Мастерс отжать у пиндосов, у них и так почти половина - 4/9