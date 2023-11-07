ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении январского «Мастерса» (The Times)

Теги ATP деньги Теннис

ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении «Мастерса».

По информации The Times, он будет заканчиваться за неделю до Australian Open. Между Эр-Риядом и Мельбурном, где проходит «Большой шлем», восьмичасовая разница во времени.

Как сообщается, представители ATP и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии встретятся на следующей неделе во время итогового турнира в Турине, чтобы обсудить предложение, сумма которого оценивается почти в полмиллиарда долларов.

Турнир может появиться в календаре в 2025 году. Неизвестно, заменит ли новый «Мастерс» один из существующих.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании купить турнир в Майами или Мадриде.

С этого года в стране будет проходить молодежный итоговый турнир.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SKA Rostov1992
Если будет заканчиваться за неделю до старта АО, то получается будет проводиться на первой неделе сезона. Начинать сезон с Мастерса, по мне так полный бред 😬
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
ээммм .... бред какой-то.
Во-первых, такой турнир создаёт кучу проблем для теннисистов. И на ровном месте. Всего неделя(!) на многочасовой перелёт в Австралию, джет-лаг и акклиматизацию - это очень мало.
Во-вторых, это ставит под удар все австралийские турниры перед АО, которых и так немного.
Конечно, в первый год дуда приедут почти все ТОПы. Но потом найдётся 1001 причина, чтобы профилонить такой "аттракцион невиданной щедрости"
Вот и нафига попу гармонь?...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ID201
Идея - супер, одним махом уничтожить Австралийскую серию из двух АТР и WTA 500 и двух 250, убить вместе с этим новомодный United Cup, так ещё и акклиматизации никакой, из сухой пустыни во влажную Австралию!

Это превратится либо в новую Гвадалахару, где великолепная организация но состав боле тянет на турнир 250, либо закроется нафиг после первого же когда когда все начнут орать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Почему бы не сделать там травяное покрытие и не провести там мастерс перед Уимблдоном)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Мастерс перед АО? Бред какой-то.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Ответ Syndycate
Почему бы не сделать там травяное покрытие и не провести там мастерс перед Уимблдоном)
В июле? Когда в СА +50 в тени?
+ многочасовой перелёт из сухой и жаркой Аравии в холодный и дождливый (= влажный) Лондон.
так себе экстримчик)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonbezb
Почему после Австралии не провести его? Через неделю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
ну в январе правда странно, согласен с коллегами выше.
а вот в феврале можно - в календаре довольно большой перерыв между большими турнирами - от АО до Саншайн Дабла, и в кач-ве окончания "арабской серии" поставить Мастерс в СА - отличная идея, как по мне) жаль, что я не шейх(
на крайняк можно один Мастерс отжать у пиндосов, у них и так почти половина - 4/9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ S.Graf
В июле? Когда в СА +50 в тени? + многочасовой перелёт из сухой и жаркой Аравии в холодный и дождливый (= влажный) Лондон. так себе экстримчик)
Так то да)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
ну в январе правда странно, согласен с коллегами выше. а вот в феврале можно - в календаре довольно большой перерыв между большими турнирами - от АО до Саншайн Дабла, и в кач-ве окончания "арабской серии" поставить Мастерс в СА - отличная идея, как по мне) жаль, что я не шейх( на крайняк можно один Мастерс отжать у пиндосов, у них и так почти половина - 4/9
интересно, остался хоть один мало-мальски популярный вид спорта, куда ещё не попытался сунуться инвест фонд СА?) Уже в велоспорте даже воду мутят - видимо, глядя на успехи соседских ОАЭ и Бахрейна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий