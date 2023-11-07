ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении январского «Мастерса» (The Times)

ATP ведет с Саудовской Аравией переговоры о проведении «Мастерса».

По информации The Times, он будет заканчиваться за неделю до Australian Open. Между Эр-Риядом и Мельбурном, где проходит «Большой шлем», восьмичасовая разница во времени.

Как сообщается, представители ATP и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии встретятся на следующей неделе во время итогового турнира в Турине, чтобы обсудить предложение, сумма которого оценивается почти в полмиллиарда долларов.

Турнир может появиться в календаре в 2025 году. Неизвестно, заменит ли новый «Мастерс» один из существующих.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании купить турнир в Майами или Мадриде.

С этого года в стране будет проходить молодежный итоговый турнир.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе