Швентек проиграла 20 геймов на итоговом турнире – это рекорд

впервые в карьере выиграла итоговый турнир . Это ее 17-й титул в карьере и шестой в этом сезоне.

По ходу турнира полька отдала соперницам всего 20 геймов – 14 в группе, 5 в полуфинале против и один в финале против .

Она побила рекорд , которая в 2012-м отдала 32 гейма на пути к титулу (учитывается только период с 2003-го, когда ввели групповой этап).

Кроме того, Швентек одержала самую разгромную победу в истории финалов итогового. В 1983-м и 2003-м и отдали по два гейма.

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