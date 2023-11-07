Швентек закончит сезон №1 рейтинга
Ига Швентек в финале итогового турнира WTA в Канкуне разгромила Джессику Пегулу – 6:1, 6:0. За счет этого результата полька вернется на первую строчку рейтинга, обойдя Арину Соболенко.
Швентек второй год подряд завершит сезон первой ракеткой мира. Всего на ее счету 76 недель на вершине рейтинга – это 10-й результат в истории.
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Истинная №1 в нынешнем WTA!:)
https://www.sports.ru/tennis/1115293473-arina-sobolenko-sdelayu-vse-vozmozhnoe-chtoby-zakonchit-etot-god-pervo.html