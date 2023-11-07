Швентек закончит сезон №1 рейтинга

Теги рейтинги WTA WTA Finals Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек в финале итогового турнира WTA в Канкуне разгромила Джессику Пегулу – 6:1, 6:0. За счет этого результата полька вернется на первую строчку рейтинга, обойдя Арину Соболенко.

Швентек второй год подряд завершит сезон первой ракеткой мира. Всего на ее счету 76 недель на вершине рейтинга – это 10-й результат в истории.

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4 комментария

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lalique
Умничка!
Истинная №1 в нынешнем WTA!:)
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Стэн Смит
Всяко лучше трактористки.
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Jefri AG
Восемь недель продержалась Соболенко, как раз на уровне Каролины Плишковой) Ну и как тут не вспомнить её слова после Уимблдона: "Для меня важнее, какой ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты становишься первой, второй, поднимаешься, опять опускаешься")
https://www.sports.ru/tennis/1115293473-arina-sobolenko-sdelayu-vse-vozmozhnoe-chtoby-zakonchit-etot-god-pervo.html
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encaro_one
До топ-5 в истории очень большой путь, Мартина Хингис - 209 недель №1. Даже с учетом возраста выглядит очень далеко.
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