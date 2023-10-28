Оже-Альяссим о выходе в полуфинал в Базеле: «Пока не хочу говорить, что вернулся, но я на пути к этому»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал в Базеле.

Действующий чемпион в пятницу обыграл Александра Шевченко – 7:6(2), 3:6, 7:6(1).

Для канадца это первый полуфинал с февраля. В этом году у него 19 побед в 37 матчах.

«Пока не хочу говорить, что вернулся, но я на пути к этому, и это очень важная победа; выдержать такой матч – это потрясающе. Для меня очень важна возможность вернуться и восстановиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе