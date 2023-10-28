Руне о нетболе, благодаря которому заработал матчбол против Этчеверри: «Мне никогда в жизни так не везло»

Хольгер Руне прокомментировал выход в полуфинал в Базеле.

В пятницу он обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:1, 3:6, 7:6(6).

На решающем тай-брейке Этчеверри отыграл двойной матчбол, уступая 4:6. Третий матчбол заработал, когда после его форхенда мяч, задев трос, перевалился на сторону аргентинца. Этчеверри на эмоциях выронил ракетку. После этого он закончил матч двойной ошибкой.

«Было очень сложно, а Томас отлично играл весь турнир и провел прекрасный сезон. Это был классный матч.

Мне очень повезло в конце, мне никогда в жизни так не везло. Конечно, я рад победе, но я его понимаю, потому что сам знаю, что чувствуешь, когда происходит подобное.

Я доволен своим уровнем. Этот был изматывающий матч, так что я собой горжусь».

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