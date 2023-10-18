Оже-Альяссим, впервые с марта выигравший 2 матча подряд: «Верю в свою игру и в то, что у меня есть все для побед на таком уровне»

Теги Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в 1/4 финала в Токио.

Он впервые с марта выиграл два матча подряд.

«Мне нужны такие результаты. Я верю в свою игру и в то, что у меня есть все для побед на таком уровне. Я это уже делал, но нужно снова это делать, верить, иметь положительный настрой.

Я доволен, что спустя пару месяцев показываю свой уровень игры в матчах».

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