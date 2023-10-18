Оже-Альяссим впервые с марта выиграл два матча подряд

Теги ATP Rakuten Japan Open Феликс Оже-Альяссим Себастьян Офнер Теннис

Феликс Оже-Альяссим обыграл Себастьяна Офнера во втором круге в Токио – 6:4, 6:1.

Канадец впервые с мая вышел в четвертьфинал ATP. Кроме того, он впервые с «Мастерса» в Индиан-Уэллс выиграл два матча подряд.

«Я верю в свою игру, верю в себя и в то, что у меня есть все необходимое для побед на таком уровне, – сказал Оже-Альяссим после матча. – Я рад, что спустя несколько месяцев перенес в матчи тот уровень, который показывал на тренировках.

Очень жду следующих матчей и надеюсь продолжать в том же духе. Мне нравится так играть. В конце концов, я все еще молодой игрок и наслаждаюсь такими моментами. Мне нравится играть так, как у меня получилось сегодня».

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