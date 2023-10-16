Касаткина, Кудерметова и Самсонова сыграют на малом итоговом в Чжухае
Девять теннисисток квалифицировались на малый итоговый турнир WTA, который пройдет в Чжухае 24-29 октября.
- Людмила Самсонова;
- Вероника Кудерметова;
- Дарья Касаткина;
- Мэдисон Киз;
- Барбора Крейчикова;
- Алена Остапенко;
- Беатрис Хаддад-Майя;
- Каролин Гарсия;
- Циньвэнь Чжэн.
Еще три участницы определятся позднее.
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