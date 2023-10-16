Касаткина, Кудерметова и Самсонова сыграют на малом итоговом в Чжухае

Теги WTA Мэдисон Киз WTA Elite Trophy Каролин Гарсия Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Алена Остапенко Людмила Самсонова Циньвэнь Чжэн Теннис

Девять теннисисток квалифицировались на малый итоговый турнир WTA, который пройдет в Чжухае 24-29 октября.

Еще три участницы определятся позднее.

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9 комментариев

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Buhmichael
Александровой одного выигранного матча не хватило, чтобы обойти Гарсию в гонке. Но вроде, она ещё может отобраться.
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dimamak10
А кто знает почему в этом списке нет Квитовой и Бенчич?
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antonanton_
Ну норм список, как раз второй состав теннисисток кто в целом весь год играл и что-то выигрывал.
Александрова с таким же количеством очков как и у Гарсии не попала, хотя тоже наиграла на малый итоговый
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Jefri AG
Киз пропустила всю азиатскую серию, хотя могла бы и за основной итоговый побороться, а сюда решила приехать.
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encaro_one
В 2019 году в последний раз малый итоговый разыгрывался.
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Андриан Безруких
Ответ dimamak10
А кто знает почему в этом списке нет Квитовой и Бенчич?
Слишком слабые теннисистки
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Mish
Ответ dimamak10
А кто знает почему в этом списке нет Квитовой и Бенчич?
Квитова писала что завершила сезон уже
У бенчич вроде бы травма
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encaro_one
Ответ Jefri AG
Киз пропустила всю азиатскую серию, хотя могла бы и за основной итоговый побороться, а сюда решила приехать.
Участие обязательно, как помнится.
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