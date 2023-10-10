Хольгер Руне: «Было бы здорово после сезона, который начался хорошо, а продолжился не очень удачно, хотя бы закончить год на итоговом»
Хольгер Руне хочет вернуть прежний уровень и отобраться на итоговый турнир.
Сейчас датчанин занимает восьмое место в гонке.
«В первую очередь я хочу вернуться на свой уровень, а дальше начать прибавлять. Было бы здорово после сезона, который начался хорошо, а продолжился не очень удачно, хотя бы закончить год в Турине.
Нужно всегда искать плюсы, но это часть игры: ты расстраиваешься, злишься, когда что-то не складывается. Нужно стараться контролировать эмоции и использовать как топливо и мотивацию, чтобы вернуться и стать чемпионом.
Моя цель по-прежнему стать лучшим в мире. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы дать себе шанс в этом году.
В последнее время я мало играл, поэтому прошлая неделя [в Пекине] очень помогла набрать ритм, я выиграл один матч. Но мне нужно внести коррективы, если я хочу добиться большего на следующей неделе и просто продолжать прогрессировать».
Скорейшего выздоровления ХРуне!
(а то единственный местный рунянист-воздыхатель по молоденьким мальчикам и мужеподобным нигерийским "тётям" здесь совсем одичал))))