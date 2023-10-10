Хольгер Руне: «Было бы здорово после сезона, который начался хорошо, а продолжился не очень удачно, хотя бы закончить год на итоговом»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне хочет вернуть прежний уровень и отобраться на итоговый турнир.

Сейчас датчанин занимает восьмое место в гонке.

«В первую очередь я хочу вернуться на свой уровень, а дальше начать прибавлять. Было бы здорово после сезона, который начался хорошо, а продолжился не очень удачно, хотя бы закончить год в Турине.

Нужно всегда искать плюсы, но это часть игры: ты расстраиваешься, злишься, когда что-то не складывается. Нужно стараться контролировать эмоции и использовать как топливо и мотивацию, чтобы вернуться и стать чемпионом.

Моя цель по-прежнему стать лучшим в мире. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы дать себе шанс в этом году.

В последнее время я мало играл, поэтому прошлая неделя [в Пекине] очень помогла набрать ритм, я выиграл один матч. Но мне нужно внести коррективы, если я хочу добиться большего на следующей неделе и просто продолжать прогрессировать».

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2 комментария

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S.Graf
"Было бы здорово"© сначала вылечить спину, а уже потом думать о турнирах
Скорейшего выздоровления ХРуне!
(а то единственный местный рунянист-воздыхатель по молоденьким мальчикам и мужеподобным нигерийским "тётям" здесь совсем одичал))))
+2
-1
+1
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Viling
Когда вижу Руне по телевизору - начинаю дико ржать. Ну ничего не могу с собой поделать, он мне кажется пацаном из профтехучилища, который сбежал с практического занятия на автосервисе :))
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