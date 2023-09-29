Руне о травме спины: «Я не против мышечной боли, но я еще слишком молодой, чтобы у меня были такие проблемы»

Теги ATP China Open Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал первую победу после «Уимблдона».

В Пекине он прервал серию из пяти поражений, по ходу которой испытывал проблемы со спиной.

«Очень приятно. У меня был тяжелый период – и со здоровьем, и с обстоятельствами в матчах. Так что я просто рад, что снова хорошо себя чувствую. Психологически я в порядке и на корте, и за его пределами. Просто очень доволен своим уровнем.

Я чувствовал себя очень хорошо – ничего не беспокоило. Это хорошо. Я не против мышечной боли, но я еще слишком молодой, чтобы у меня были такие проблемы. Я чувствую себя здоровым, забочусь об организме, и я очень рад, что играю без боли и просто получаю удовольствие».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goodloser
Боли от травмы позвоночника -- это не мышечные боли, это значительно хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий