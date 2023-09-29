Руне о травме спины: «Я не против мышечной боли, но я еще слишком молодой, чтобы у меня были такие проблемы»

Хольгер Руне прокомментировал первую победу после «Уимблдона».

В Пекине он прервал серию из пяти поражений, по ходу которой испытывал проблемы со спиной.

«Очень приятно. У меня был тяжелый период – и со здоровьем, и с обстоятельствами в матчах. Так что я просто рад, что снова хорошо себя чувствую. Психологически я в порядке и на корте, и за его пределами. Просто очень доволен своим уровнем.

Я чувствовал себя очень хорошо – ничего не беспокоило. Это хорошо. Я не против мышечной боли, но я еще слишком молодой, чтобы у меня были такие проблемы. Я чувствую себя здоровым, забочусь об организме, и я очень рад, что играю без боли и просто получаю удовольствие».

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