Рейтинг WTA. Кудерметова стала №16, Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер обновила личный рекорд

Теги рейтинги Анастасия Павлюченкова WTA Вероника Кудерметова Диана Шнайдер Теннис

Чемпионка Токио Вероника Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA.

Полуфиналистка Анастасия Павлюченкова взлетела на 24 строчки.

Диана Шнайдер, ставшая финалисткой в Нинбо, обновила личный рекорд.

WTA Singles Rankings

Положение на 2 октября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9266
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8195
3 (3) Коко Гауфф (США) 6165
4 (4) Джессика Пегула (США) 5955
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5665
6 (6) Мария Саккари (Греция) 4365
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 4145
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3830
9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3718
10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3335
13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2830
16 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2540
20 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2165
22 (22) Людмила Самсонова (Россия) 2000
27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1685
32 (35) Даниэль Коллинс (США) 1367
39 (40) Анна Блинкова (Россия) 1263
50 (34) Майар Шериф (Египет) 1135
60 (62) Мирра Андреева (Россия) 979
62 (86) Анастасия Павлюченкова (Россия) 975
63 (85) Диана Шнайдер (Россия) 967
68 (68) Элина Аванесян (Россия) 931
81 (77) Камилла Рахимова (Россия) 836
83 (80) Анна Калинская (Россия) 814
98 (117) Линда Фрухвиртова (Чехия) 714

 

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1 комментарий

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Мирослав Холод
к АО24 хорошо поработала👏👏👏
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