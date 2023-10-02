Рейтинг WTA. Кудерметова стала №16, Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер обновила личный рекорд

Чемпионка Токио Вероника Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA.

Полуфиналистка Анастасия Павлюченкова взлетела на 24 строчки.

Диана Шнайдер, ставшая финалисткой в Нинбо, обновила личный рекорд.

WTA Singles Rankings

Положение на 2 октября 2023

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