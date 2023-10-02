Рейтинг WTA. Кудерметова стала №16, Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер обновила личный рекорд
Чемпионка Токио Вероника Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA.
Полуфиналистка Анастасия Павлюченкова взлетела на 24 строчки.
Диана Шнайдер, ставшая финалисткой в Нинбо, обновила личный рекорд.
Положение на 2 октября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9266
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8195
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6165
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5955
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5665
|6 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4365
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|4145
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3830
|9 (9)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3718
|10 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3335
|13 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2830
|16 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2540
|20 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2165
|22 (22)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2000
|27 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1685
|32 (35)
|Даниэль Коллинс (США)
|1367
|39 (40)
|Анна Блинкова (Россия)
|1263
|50 (34)
|Майар Шериф (Египет)
|1135
|60 (62)
|Мирра Андреева (Россия)
|979
|62 (86)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|975
|63 (85)
|Диана Шнайдер (Россия)
|967
|68 (68)
|Элина Аванесян (Россия)
|931
|81 (77)
|Камилла Рахимова (Россия)
|836
|83 (80)
|Анна Калинская (Россия)
|814
|98 (117)
|Линда Фрухвиртова (Чехия)
|714
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