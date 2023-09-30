Медведев о матче с де Минауром: «Удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом де Минауром в Пекине.

Он выиграл 7:6(3), 6:3.

«Было тяжело – как всегда. Все знают, что у Алекса есть такая способность – когда он уступает, он начинает играть лучше.

Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира.

С ним сложно, тяжелая победа. Но я доволен своим уровнем».

Также Медведев прокомментировал то, что в первом и втором кругах обыграл 13-ю и 12-ю ракетку мира.

«Это просто безумие.

Обычно победы над такими соперниками означают, что ты вышел в четвертьфинал «Большого шлема». И дальше я могу сыграть с Андреем Рублевым или Юго Эмбером. И если Андерей выиграет, это «Большой шлем». Мы с ним трижды встречались в 1/4 на ТБШ.

Я обыграл очень сильных ребят и теперь могу попасть на Андрея. Так что сетка тяжелая.

Но если удастся выиграть турнир, то это будет воспоминание на всю жизнь».

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6 комментариев

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ProLL
Я обычно не люблю, когда Медведев преувеличивает уровень игры своих соперников во время своих провалов, но тут в принципе согласен с Даниилом. При счет 2-5 де Минаур внезапно вообще перестал ошибаться, принял все подачи, попал абсолютно все, при этом играя активно почти в каждом розыгрыше. Другое дело, что Даниил никак не осадил его эйсом, например, но да, де Минаур очень сильно повысил уровень игры - благо, что ему этого все равно не хватило.
+15
-1
+14
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DeGrig
Жми Даниил, сделай все в лучшем виде!
+3
0
+3
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ProLL
Ответ AFP1
наверно, самый сложный турнир 500 в истории. Я даже не помню чтобы было 9 из топ-10 на турнире АТП500 вообще.
Ну не в истории) Недавно скидывали на реддите фотку сетки турнира в Дубае 2008, так там в первом круге Маррей играл с Федерером, а Роддику, победившему, в итоге, на турнире пришлось обыгрывать Надаля и Джоковича. Присутствовали там и другие топы тех лет - Давыденко, Феррер, Бердых. Так что вот это, наверно, и был самый сложный пятисотник в истории.
+3
0
+3
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AFP1
наверно, самый сложный турнир 500 в истории. Я даже не помню чтобы было 9 из топ-10 на турнире АТП500 вообще.
+2
0
+2
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