Медведев о матче с де Минауром: «Удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом де Минауром в Пекине.

Он выиграл 7:6(3), 6:3.

«Было тяжело – как всегда. Все знают, что у Алекса есть такая способность – когда он уступает, он начинает играть лучше.

Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира.

С ним сложно, тяжелая победа. Но я доволен своим уровнем».

Также Медведев прокомментировал то, что в первом и втором кругах обыграл 13-ю и 12-ю ракетку мира.

«Это просто безумие.

Обычно победы над такими соперниками означают, что ты вышел в четвертьфинал «Большого шлема». И дальше я могу сыграть с Андреем Рублевым или Юго Эмбером. И если Андерей выиграет, это «Большой шлем». Мы с ним трижды встречались в 1/4 на ТБШ.

Я обыграл очень сильных ребят и теперь могу попасть на Андрея. Так что сетка тяжелая.

Но если удастся выиграть турнир, то это будет воспоминание на всю жизнь».

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