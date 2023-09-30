Соболенко о популярности в Китае: «Помню, как на трибунах две женщины дрались за мою повязку»
Арина Соболенко прокомментировала популярность в Китае.
Она выиграла в этой стране четыре из пяти своих первых титулов.
«Помню, что меня называли Дочерью Китая. Это было очень классно. Мне нравилось.
Помню, как на трибунах две женщины дрались за мою повязку. И я такая: «Пожалуйста, я принесу еще одну – только, пожалуйста, не деритесь». Это самое смешное воспоминание».
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