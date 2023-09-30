Соболенко о популярности в Китае: «Помню, как на трибунах две женщины дрались за мою повязку»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала популярность в Китае.

Она выиграла в этой стране четыре из пяти своих первых титулов.

«Помню, что меня называли Дочерью Китая. Это было очень классно. Мне нравилось.

Помню, как на трибунах две женщины дрались за мою повязку. И я такая: «Пожалуйста, я принесу еще одну – только, пожалуйста, не деритесь». Это самое смешное воспоминание».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
много чести....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий