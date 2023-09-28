Шевченко больше не работает с Бресником

Александр Шевченко сообщил, что больше не работает с Гюнтером Бресником. Австриец был его тренером на протяжении 13 лет.

«Я уже два месяца с ним не работаю. Не могу сказать, что это навсегда. Может быть, мы когда-нибудь снова наладим контакт и начнем вместе работать. Но на данный момент мне нужно было принять такое решение.

Сейчас мне никто не помогает. Я приехал один», – сказал Шевченко на пресс-конференции в Астане.

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