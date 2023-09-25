Зверев о Сафиуллине: «Он играет очень быстро, сильно бьет по мячу, но иногда ему не хватает стабильности»

Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира в Чэнду.

За 21-й титул в карьере он сыграет с Романом Сафиуллиным.

«Это точно был мой лучший матч в Чэнду. И это несмотря на то, что вчерашний матч я тоже отыграл на очень высоком уровне и Кецманович показал очень классный теннис. Я счастлив быть в финале – это то, ради чего я сюда приехал, и надеюсь, что завтрашний матч тоже пройдет на самом высоком уровне.

Роман на этом турнире был одним из самых опасных игроков. Он играет очень быстро, сильно бьет по мячу, но иногда ему не хватает стабильности. Очевидно, на этой неделе он играет очень хорошо, и когда он в такой форме, он один из самых опасных игроков».

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