Циципас о нереализованном потенциале: «Ребята из нового поколения играют свободно, ни о чем не думают. Но я не смирился, хочу прибавить и добиться большего»

Теги ATP Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что оказался на перепутье.

Такое мнение в твиттере высказал журналист Кристофер Клэри. 

«В период с 2018-го по 2020-й в туре было затишье. Тогда еще не было Алькараса, Синнера и Руне. Потом все внимание было обращено на меня, Зверева, Тима. Теперь все изменилось. Мы уже не такие молодые.

Ребята из нового поколения играют свободно, ни о чем не думают. Но я не смирился, хочу прибавить и добиться большего».

Также он прокомментировал мнение, что отношения с Паулой Бадосой отвлекают его от тенниса.

«Это говорят люди, которые не знают моей повседневной жизни. Я тренируюсь шесть дней в неделю, ежедневно больше половины дня провожу в тренажерном зале, занимаюсь физиотерапией, разговариваю с командой о питании – делаю все, что могу, чтобы перейти на следующий уровень.

Каждый смотрит на мир под призмой своих ощущений. Меня много раз неправильно понимали, но я ничего не могу с этим поделать. Я продолжу оставаться собой».

Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого

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1 комментарий

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Valery24
«Потом все внимание было обращено на меня и Зверева,а в это время некто Медведев брал ТБШ»
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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